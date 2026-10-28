ADN vincula a Ted Bundy con el asesinato de una adolescente ocurrido hace 52 años en Utah

Más de cinco décadas después del crimen, autoridades de Utah confirmaron que el asesino en serie Ted Bundy fue responsable de la muerte de Melissa Ann Smith, una adolescente de 17 años cuyo cuerpo fue encontrado nueve días después de su desaparición, en octubre de 1974.

El avance fue posible gracias a nuevas pruebas de ADN que permitieron relacionar la evidencia recuperada del cuerpo de Smith con una muestra obtenida de los restos de Laura Aime, otra víctima de Bundy cuyo caso fue esclarecido en abril pasado en el condado de Utah.

Margaret Olson, fiscal del condado de Summit, informó que los resultados genéticos, junto con las características del homicidio y los antecedentes del criminal, permitieron a los investigadores atribuirle el asesinato.

Bundy fue ejecutado en Florida en 1989, después de ser condenado por tres homicidios en ese estado. Sin embargo, las investigaciones sobre sus crímenes continúan gracias a los avances científicos que permiten examinar evidencias conservadas durante décadas.

Avances tecnológicos fueron pieza clave

El laboratorio estatal de criminalística de Utah incorporó en 2023 tecnología capaz de recuperar perfiles genéticos de muestras muy pequeñas, deterioradas por el paso del tiempo o que contienen material biológico de varias personas.

Estas herramientas hicieron posible establecer conexiones entre las evidencias de los casos de Smith y Aime. Además, las autoridades señalaron que el ADN de Bundy estaba registrado en Florida, donde fue procesado y ejecutado.

Rosie Rivera, jefa de policía del condado de Salt Lake, destacó la importancia de conservar las pruebas durante largos periodos y utilizar los avances científicos para resolver investigaciones pendientes.

Las autoridades también informaron que contactaron a los familiares de Smith para comunicarles el resultado. Sus padres fallecieron y la familia no acudió a la conferencia de prensa ni aceptó hablar con los medios.

La desaparición de Melissa Ann Smith

De acuerdo con información publicada en 1974 por The Salt Lake Tribune, Smith visitó una pizzería y un restaurante antes de desaparecer el 18 de octubre de ese año. Su cuerpo fue localizado nueve días después por un cazador en el condado de Summit.

El padre de la adolescente se desempeñaba como jefe de policía en Midvale, localidad situada al sur de Salt Lake City.

Los investigadores señalaron que el crimen presentaba características compatibles con el patrón de actuación de Bundy, además de contar ahora con evidencia genética que respalda la conclusión de la investigación.

Ted Bundy fue vinculado con al menos 30 asesinatos de mujeres y niñas en distintos estados de Estados Unidos durante la década de 1970. También se le relacionó con ataques de los que algunas víctimas lograron sobrevivir.

El esclarecimiento del caso de Smith no representa el cierre de las investigaciones relacionadas con Bundy. Las autoridades mantienen especial atención en el homicidio de Nancy Wilcox, una adolescente de 16 años desaparecida en Utah en 1974.

Ben Pender, detective del Departamento de Policía del condado de Salt Lake, explicó que existen indicios que apuntan hacia Bundy, pero que todavía no cuentan con pruebas suficientes para confirmar su responsabilidad en ese caso.

Antes de su ejecución, el asesino realizó confesiones sobre varios homicidios, incluidos algunos que las autoridades desconocían. Sin embargo, no todos esos relatos han podido verificarse de manera independiente.

Además de Utah y Florida, las investigaciones sobre sus crímenes abarcan Colorado, Idaho y el estado de Washington. Los avances en genética y la preservación de evidencias mantienen abiertas las posibilidades de esclarecer otros casos pendientes.