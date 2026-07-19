Sismo de 5.1 en Perú deja 5 muertos y más de 300 damnificados

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la provincia de Chupaca, en la región Junín, la noche del sábado 18 de julio, dejando un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, más de 20 heridos y cerca de 300 damnificados, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El movimiento telúrico se registró a las 9:24 p. m. y tuvo como epicentro el distrito de Chongos Bajo, con una profundidad de 24 kilómetros, lo que incrementó el impacto en las localidades cercanas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que continúan las labores de atención en las zonas afectadas.

Tras el sismo registrado el 18/7 en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, continúan las acciones de respuesta en las zonas afectadas. Equipos de primera respuesta realizan la atención de la población afectada y damnificada, la #EDAN, así como labores de búsqueda y rescate. Asimismo, se registran personas heridas y personas fallecidas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la emergencia", informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

Las autoridades precisaron que entre las víctimas mortales figuran personas de 18, 68, 72 y 73 años, mientras continúa la verificación del impacto total del sismo.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que continúan las labores de atención en las zonas afectadas. Facebook

Cerca de 300 damnificados reciben ayuda humanitaria

Las familias afectadas fueron trasladadas de manera temporal a la Plaza de Armas y a un complejo deportivo del centro poblado de Compuya, donde reciben asistencia.

El Gobierno Regional de Junín instaló carpas, distribuyó frazadas y entregó ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria para atender las necesidades más urgentes de la población damnificada.

El movimiento fue percibido con intensidad entre leve y moderada en los distritos de Chupaca, Ahuac, Chongos Bajo, Huachac, Huamancaca Chico, San Juan de Iscos, San Juan de Jarpa, Tres de Diciembre y Yanacancha.

Según explicó el jefe del Indeci, Luis Vásquez, la poca profundidad del sismo y la presencia de numerosas viviendas construidas con adobe y quincha fueron factores determinantes para la magnitud de los daños registrados.

Viviendas, carreteras e iglesia histórica afectadas

El sismo ocasionó la destrucción y afectación de numerosas viviendas, principalmente aquellas edificadas con materiales tradicionales como adobe y quincha. La evaluación de daños continúa mediante el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Asimismo, se reportaron daños en la infraestructura vial, con aproximadamente 100 metros lineales de grietas en algunas carreteras. No obstante, las vías de acceso hacia la zona del epicentro permanecen habilitadas, facilitando el ingreso de maquinaria, personal de emergencia y ayuda humanitaria.

Entre las afectaciones más importantes también figura la histórica iglesia de Canicruz, ubicada en Chongos Bajo, donde la cruz de más de 500 años de antigüedad sufrió daños a consecuencia del movimiento telúrico.

Continúan con las labores de rescate

Desde los primeros minutos posteriores al sismo, brigadas de emergencia se desplegaron en las zonas afectadas para ejecutar labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

En el anexo de Pumpunya, el Cuerpo General de Bomberos concentró sus operaciones en la búsqueda de personas afectadas, mientras que varios pobladores permanecieron en espacios abiertos por temor a nuevas réplicas.

La Dirección Regional de Salud movilizó dos ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), equipadas con personal brigadista y material médico para la atención inmediata de los heridos.

Las acciones de respuesta son coordinadas por la Dirección Desconcentrada del Indeci en Junín, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Policía Nacional del Perú, unidades de intervención rápida del Ejército y las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.