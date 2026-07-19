EU reanuda ataques contra Irán tras muerte de dos militares en Jordania

Estados Unidos confirmó este domingo la octava noche consecutiva de bombardeos contra objetivos militares en Irán, en una nueva escalada del conflicto entre ambos países, luego de que dos militares estadounidenses murieran y otro permaneciera desaparecido tras un ataque atribuido a fuerzas iraníes en Jordania.

La ofensiva ocurre en medio del deterioro de la situación en Oriente Medio, después de que el acuerdo de alto el fuego provisional alcanzado hace un mes se rompiera la semana pasada, elevando el riesgo de un enfrentamiento de mayor escala.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que la operación aérea comenzó a las 22:00 horas del sábado por orden del presidente Donald Trump.

Los ataques tienen por objeto mermar aún más la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania anoche", señaló el Mando Central en un comunicado.

Horas después, el organismo militar confirmó que la operación había concluido tras alcanzar instalaciones iraníes dedicadas a la vigilancia costera y a los sistemas de defensa aérea.

Reportan ataques en Sirik, Shadegan y Darkhovin

La agencia iraní Mehr informó que uno de los bombardeos se registró en las inmediaciones de Sirik, en el sur de Irán, y aseguró que no se reportaron víctimas ni daños en infraestructura.

Por su parte, la agencia Tasnim señaló que fuerzas estadounidenses también atacaron una zona cercana a Shadegan, próxima a la frontera con Irak.

Asimismo, la Organización de Energía Atómica de Irán condenó un ataque estadounidense contra instalaciones vinculadas a una central nuclear en construcción en Darkhovin, aunque no precisó la fecha exacta del incidente.

Irán responde con ataques contra bases de EU en Kuwait

En respuesta a los bombardeos, Irán lanzó una ofensiva con drones contra activos militares estadounidenses ubicados en el campamento de Al-Adiri y en la base aérea de Ali Al Salem, en Kuwait, según informó la televisión estatal iraní citando un comunicado del Ejército.

Ambas instalaciones forman parte de los objetivos militares estadounidenses que han sido atacados por Teherán desde la reanudación de las hostilidades.

El ejército kuwaití declaró que respondía a los renovados ataques aéreos iraníes del 16 de julio. AFP

Las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron que sus sistemas de defensa aérea interceptaron nuevos misiles y drones iraníes durante la jornada del domingo.

De igual forma, la televisión estatal de Baréin confirmó que las defensas aéreas del país neutralizaron otro ataque sin que se registraran víctimas ni daños materiales.

Hasta el momento, Teherán no ha reivindicado oficialmente estas acciones.

Estados Unidos alerta por amenaza en Jordania

La Embajada de Estados Unidos en Jordania informó sobre la evacuación preventiva del aeropuerto internacional y del puerto marítimo de Aqaba debido a una "amenaza específica y creíble".

Sin embargo, las autoridades jordanas señalaron posteriormente que no habían detectado riesgos inminentes ni emitido órdenes oficiales de evacuación.

El sábado, la televisión estatal iraní informó que un ataque con misiles y drones contra una base militar estadounidense en Jordania destruyó al menos dos aviones de combate de Estados Unidos.

Washington confirmó previamente la muerte de dos militares estadounidenses y reportó que otro integrante de sus fuerzas permanece desaparecido tras ese ataque.

El aumento de las operaciones militares también ha intensificado la disputa por el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro global de petróleo.

Estados Unidos sostiene que mantiene un bloqueo naval para limitar las operaciones iraníes, mientras que Teherán afirma que actúa contra embarcaciones que, según su versión, incumplen las normas de navegación establecidas en esa vía estratégica.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró que cuatro buques atravesaron el estrecho utilizando una "ruta insegura" con respaldo de Washington. Según la organización, dos embarcaciones desistieron de continuar el trayecto y otras dos estuvieron involucradas en un "accidente", sin ofrecer mayores detalles.