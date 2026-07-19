Donald Trump… de Gianni Infantino a la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo definirá al nuevo campeón del mundo. También tendrá como protagonista al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien entregará el trofeo al equipo vencedor junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Será la primera vez que Trump asista a un partido del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá, una presencia que trasciende lo deportivo debido al contexto político y a las controversias que rodearon su participación durante la Copa del Mundo.

Aunque el mandatario estadounidense no había acudido a los encuentros previos del torneo, su nombre estuvo presente durante la competencia después de reconocer que intervino ante Gianni Infantino para solicitar la anulación de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun.

"Ha sido increíble", afirmó Trump durante una recepción organizada por la FIFA en la Trump Tower de Nueva York al referirse al Mundial 2026.

La decisión permitió que Balogun disputara el partido de octavos de final frente a Bélgica, aunque Estados Unidos terminó eliminado por 4-1.

El episodio generó críticas sobre la imparcialidad del torneo y abrió un debate internacional sobre la autonomía de las decisiones deportivas.

"Somos un país de fútbol": Trump tras el Mundial

Durante el mismo acto, Trump destacó el impacto que ha tenido el campeonato en la popularidad del fútbol dentro de Estados Unidos.

"Se ha demostrado que somos un país de fútbol y creo que se va a mantener", aseguró el presidente estadounidense.

El mandatario sostuvo que el Mundial 2026 representa uno de los eventos deportivos más importantes organizados por el país y defendió el crecimiento del llamado "soccer", tradicionalmente por detrás del béisbol, el fútbol americano y el baloncesto en las preferencias de los aficionados estadounidenses.

Una final con líderes mundiales en las tribunas

Además de Donald Trump y la primera dama Melania Trump, la final contará con la presencia de varias autoridades internacionales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asistirá junto con integrantes de la familia real española para respaldar a la selección ibérica.

También estarán en el estadio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, representantes de los países coorganizadores del Mundial.

En contraste, el presidente argentino Javier Milei decidió no viajar al partido, argumentando motivos de superstición.

La política también juega su propio partido

La presencia simultánea de varios jefes de Estado llega en un contexto de diferencias diplomáticas entre Washington y varios de sus aliados.

Donald Trump ha cuestionado públicamente a España por su postura frente a la guerra entre Irán e Israel, mientras mantiene diferencias con Canadá debido a disputas comerciales y a los efectos de los incendios forestales que han afectado la calidad del aire en territorio estadounidense.

Con México, las tensiones continúan por las políticas migratorias de la administración estadounidense y por las declaraciones de Trump sobre el combate al narcotráfico.

Estas diferencias convierten la final del Mundial en un escenario donde el deporte y la política compartirán protagonismo.

Máxima seguridad para la final del Mundial 2026

La llegada del presidente estadounidense obligará a desplegar un amplio operativo de seguridad alrededor del MetLife Stadium.

Trump viajará desde su campo de golf en Nueva Jersey y las autoridades establecerán una zona de exclusión aérea durante varias horas para garantizar el desarrollo del evento.

La medida se suma al dispositivo especial previsto para una de las finales más importantes en la historia reciente del fútbol.

No será la primera vez que Donald Trump acapare reflectores durante una ceremonia futbolística.

En 2025 sorprendió al permanecer junto a los jugadores del Chelsea durante la premiación del Mundial de Clubes, celebrada también en el MetLife Stadium, una imagen que dio la vuelta al mundo.

Ahora, con España y Argentina disputando el título más importante del fútbol, el presidente estadounidense volverá a ocupar un lugar privilegiado en el escenario donde millones de personas estarán pendientes de la consagración del nuevo campeón mundial.

La final promete quedar en la memoria por el duelo entre dos potencias del fútbol, pero también por la presencia de Donald Trump y la inédita combinación de deporte, diplomacia y poder político que rodeará la entrega del trofeo de la FIFA.