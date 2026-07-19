Canadá prohíbe la entrada de extranjeros que hayan estado en el Congo

El Gobierno de Canadá anunció que negará la entrada a cualquier ciudadano extranjero que haya permanecido en la República Democrática del Congo durante los últimos 21 días, como parte de un paquete de medidas temporales para contener el riesgo de ingreso del ébola al país.

La nueva disposición comenzará a aplicarse a partir del 20 de julio de 2026 a las 23:59 horas (tiempo del este) y estará respaldada por una Orden Provisional emitida bajo la Ley de Aeronáutica, la cual obliga a las aerolíneas comerciales y privadas a impedir el embarque de pasajeros que no cumplan con el requisito.

El Gobierno canadiense señaló que la decisión responde al brote de ébola que enfrenta actualmente la República Democrática del Congo y forma parte de las acciones preventivas para proteger la salud pública.

Según las autoridades, restringir temporalmente el ingreso de ciudadanos extranjeros que hayan estado en ese país africano durante las tres semanas previas permitirá disminuir el riesgo de importación del virus y facilitar la aplicación de los protocolos sanitarios en los puntos de entrada al territorio canadiense.

Medida no aplica para canadienses ni residentes permanentes

El Gobierno precisó que la medida no afectará a los ciudadanos canadienses, residentes permanentes ni a las personas registradas conforme a la Ley Indígena.

Quienes regresen a Canadá después de haber estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los últimos 21 días podrán ingresar al país, aunque deberán someterse a una evaluación médica al llegar y cumplir una cuarentena obligatoria de 21 días.

Estas disposiciones permanecerán vigentes, al menos, hasta el 29 de agosto de 2026, junto con otras medidas sanitarias implementadas previamente.

La Agencia de Salud Pública de Canadá recordó que desde el pasado 30 de mayo mantiene controles fronterizos especiales bajo la Ley de Cuarentena. AFP

Canadá mantiene que el riesgo para la población es bajo

La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) recordó que desde el pasado 30 de mayo mantiene controles fronterizos especiales bajo la Ley de Cuarentena como medida preventiva frente al brote de ébola.

Las autoridades sanitarias indicaron que, hasta el momento, no se han detectado casos relacionados con viajes internacionales en Canadá y que el riesgo para la población canadiense continúa siendo bajo.

No obstante, señalaron que reforzar las restricciones permitirá gestionar de manera más eficiente el ingreso de viajeros y mantener la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

OMS desaconseja imponer restricciones de viaje

La decisión del Gobierno canadiense contrasta con la postura de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda evitar restricciones de viaje o comerciales durante los brotes de ébola.

El organismo de Naciones Unidas sostiene que este tipo de medidas puede generar estigmatización hacia las personas procedentes de las zonas afectadas y dificultar el control epidemiológico.

"Las personas procedentes de las regiones afectadas y las comunidades africanas se han enfrentado a sospechas injustas", señaló la Organización Mundial de la Salud en un comunicado emitido el mes pasado.

La OMS considera que fortalecer la vigilancia sanitaria y la detección temprana resulta más eficaz que limitar la movilidad internacional.

Como parte de las acciones preventivas, la Agencia de Salud Pública de Canadá mantiene vigente una alerta sanitaria de nivel 2 para quienes viajen a la República Democrática del Congo, actualizada el pasado 19 de mayo.

Asimismo, recomendó a los viajeros consultar los avisos oficiales antes de desplazarse al extranjero y revisar las recomendaciones específicas para destinos como Uganda, donde también permanece activa una vigilancia epidemiológica relacionada con el ébola.