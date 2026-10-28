¿Alerta? Japón pedirá a su población almacenar agua, comida y suministros ante posibles desastres

El gobierno de Japón prepara una solicitud nacional de emergencia para el lunes 2 de noviembre de 2026, con la que pedirá a la población reforzar sus reservas de agua, comida y suministros ante posibles desastres naturales.

El mensaje oficial despertó dudas sobre un eventual terremoto y, en redes sociales, comenzaron a circular teorías sobre una catástrofe inminente e incluso un conflicto nuclear. Las autoridades no han señalado nada en ese sentido.

El anuncio lo hizo Goshi Hosono, ministro japonés encargado de la gestión de desastres, durante el programa digital News Enchosen Hajimemasu, de Fuji TV. Según FNN Prime Online, que lo publicó el 27 de octubre, el llamado coincidirá con el inicio de operaciones de la nueva Agencia de Gestión de Desastres, organismo que coordinará la prevención y la respuesta ante catástrofes de gran magnitud.

Al menos tres días de provisiones y, de ser posible, una semana", pidió Hosono, según la traducción publicada por el diario Seoul Economic Daily.

La solicitud abarca todo Japón: irá dirigida a la población, a los ministerios del gobierno central y a las 47 prefecturas, según FNN.

Qué teme Japón y por qué insiste

Entre los escenarios que preocupan a las autoridades están la fosa de Nankai, frente a las costas del centro y sur del país; el área metropolitana de Tokio, donde podría ocurrir un sismo bajo la capital; las zonas cercanas a las fosas de Japón y las Kuriles, y una posible erupción del monte Fuji.

Para Nankai, el gobierno estimó en marzo de 2025 hasta 298 mil muertes en el peor escenario, según la AFP. Para un sismo bajo Tokio, las proyecciones oficiales hablan de hasta 18 mil muertes y una probabilidad de 70 por ciento en 30 años, según Nippon.com.

Son escenarios de planificación y no implican una alerta sísmica inmediata.

La principal preocupación es que un sismo de gran magnitud interrumpa la electricidad, el agua potable, las comunicaciones y la distribución de alimentos. Si los daños son extensos, la ayuda puede tardar y las familias tendrían que cubrir sus necesidades durante los primeros días.

Hosono señaló que una población preparada permitiría concentrar los recursos de emergencia en quienes más los necesitan, y reconoció diferencias entre las capacidades y reservas de los gobiernos locales. La agencia también buscará mejorar los refugios, con sanitarios, alimentos calientes, camas y espacios para bañarse.

Qué teme Japón y por qué insiste

La recomendación es reunir provisiones para al menos 72 horas y, de ser posible, una semana. Entre los artículos esenciales están:

Agua potable: unos tres litros por persona al día, 21 litros para una semana.

unos tres litros por persona al día, 21 litros para una semana. Alimentos no perecederos: conservas, arroz y comidas fáciles de preparar.

conservas, arroz y comidas fáciles de preparar. Artículos sanitarios: papel higiénico, productos de higiene y sanitarios portátiles.

papel higiénico, productos de higiene y sanitarios portátiles. Medicamentos y equipo: tratamientos habituales, primeros auxilios, linternas, baterías, radio y cargadores.

tratamientos habituales, primeros auxilios, linternas, baterías, radio y cargadores. Suministros especiales: alimentos infantiles y productos para adultos mayores.

La idea es que las familias resistan una interrupción temporal de servicios sin depender solo de tiendas o de la asistencia gubernamental. Japón promueve esta medida por su exposición a terremotos, tsunamis y volcanes.

El Reino Unido lanzó el 22 de octubre su campaña "Be Ready", con un consejo similar de 72 horas, según Seoul Economic Daily.

Los reportes de Fuji TV y FNN vinculan la solicitud con la prevención de desastres naturales y con el arranque de la nueva agencia. La Agencia Meteorológica de Japón no puede determinar con precisión cuándo, dónde ni con qué magnitud ocurrirá un gran sismo.

Por eso, la fecha del 2 de noviembre corresponde al lanzamiento de la solicitud y de la agencia, no a un terremoto previsto.