La enfermedad del “beso” puede ser trivial para muchos, un resfriado largo o una fatiga persistente; sin embargo, en otros se convierte en un cuadro severo que llega a afectar órganos y prolongar el sufrimiento más allá de lo esperado, dejando una pregunta médica abierta: ¿por qué solo algunos enferman gravemente?

Investigaciones recientes, incluidas las publicadas en Nature y reportadas por medios internacionales, muestran que esta variabilidad clínica está influenciada tanto por factores genéticos como por la respuesta inmunitaria individual al virus de Epstein‑Barr (EBV), el agente más común detrás de esta afección.

Enfermedad del “beso”: ¿por qué solo algunos enferman gravemente? Canva

¿Qué es la enfermedad del “beso”?

La enfermedad del “beso”, médicamente conocida como mononucleosis infecciosa, es una infección viral que se transmite principalmente a través de la saliva —de ahí su nombre popular— aunque también puede propagarse mediante compartir vasos, cubiertos o cepillos dentales. Está causada sobre todo por el virus de Epstein‑Barr (EBV), un herpesvirus ubicuo que infecta a más del 90 % de los adultos en todo el mundo durante su vida.

En la mayoría de los casos, la infección por EBV ocurre de forma temprana en la vida, frecuentemente sin síntomas o de manera leve. Sin embargo, cuando la infección primaria se presenta en la adolescencia o la adultez joven, el riesgo de desarrollar síntomas característicos de la mononucleosis —como fiebre, dolor de garganta, inflamación de ganglios y fatiga extrema— aumenta notablemente.

El virus de Epstein‑Barr: omnipresente pero variable

El virus de Epstein‑Barr (EBV) es uno de los herpesvirus humanos más comunes y puede establecer una infección latente de por vida tras la exposición inicial. Aunque la mayor parte de quienes lo contraen nunca desarrollan síntomas clínicos notorios, sí portan el virus en estado latente en sus células.

Este virus se transmite vía saliva y contacto íntimo; por eso, compartir bebidas, besarse o intercambiar utensilios puede llevar a la infección. En muchos casos, el sistema inmunitario controla la infección sin síntomas graves. Pero la gran pregunta es por qué algunas personas sufren formas más intensas de la enfermedad, mientras que otras permanecen prácticamente asintomáticas.

Respuesta inmunitaria y enfermedad grave

El impacto clínico de la mononucleosis no depende únicamente de la presencia del virus, sino de cómo responde el sistema inmunitario de cada individuo. Estudios recientes han insinuado que una respuesta hiperactiva de ciertos linfocitos T podría contribuir a un cuadro más severo de la enfermedad, desencadenando una inflamación mayor y prolongada.

Además, variaciones genéticas específicas pueden influir en cómo se regula esta respuesta inmunitaria. Un análisis genómico reciente identificó 22 genes asociados con la susceptibilidad a complicaciones graves relacionadas con EBV, lo que sugiere que ciertos perfiles genéticos pueden dificultar el control viral y, por ende, favorecer manifestaciones más intensas y persistentes.

Esta idea se apoya en investigaciones previas que muestran que, aunque casi todos hemos estado expuestos a EBV, solo una minoría desarrolla mononucleosis con síntomas considerables, lo que indica que la interacción entre el virus y el huésped (particularmente su sistema inmunitario) es crucial para definir el curso de la enfermedad.

Factores del riesgo

La edad en el momento de la infección primaria es un determinante importante. Cuando EBV infecta durante la infancia, suele causar menos síntomas o pasar inadvertido, posiblemente porque el sistema inmunitario en desarrollo responde de manera distinta. En contraste, la exposición durante la adolescencia o la adultez temprana —etapas donde la exposición social, íntima y académica es alta— aumenta la probabilidad de un cuadro clínico más evidente y prolongado.

Otros agentes virales o bacterianos, así como factores ambientales —como estrés, falta de sueño o deficiencias nutricionales—, también podrían modular cómo el cuerpo enfrenta la infección por EBV y, por ende, afectar la severidad de los síntomas.

Complicaciones poco frecuentes pero serias

Si bien la mayoría de los casos de mononucleosis infecciosa se resuelven con reposo y manejo sintomático, pueden surgir complicaciones que requieran atención médica inmediata. Entre estas se incluyen inflamación significativa del bazo, la posibilidad de ruptura esplénica, hepatitis leve y, en raras ocasiones, afectación del sistema nervioso central.

También se ha documentado que, en individuos con sistemas inmunitarios comprometidos o con inmunodeficiencias genéticas subyacentes, la infección por EBV puede evolucionar a formas más severas o asociarse a síndromes linfoproliferativos y otros trastornos graves.

Diagnóstico y tratamiento actual

El diagnóstico de mononucleosis se basa en el cuadro clínico típico (fiebre, fatiga, inflamación de ganglios) y se confirma con pruebas serológicas que detectan anticuerpos específicos contra EBV o con análisis de sangre que revelan linfocitos atípicos.

No existe un tratamiento antiviral específico para eliminar EBV; el manejo se centra en aliviar síntomas, aconsejar reposo, hidratación adecuada y evitar actividades físicas intensas durante la fase aguda. En casos complicados, la supervisión médica es esencial para prevenir consecuencias más graves.

Por qué algunos enferman gravemente

La razón por la que solo algunas personas desarrollan formas más intensas de la enfermedad del “beso” parece radicar en una combinación de factores genéticos y de respuesta inmunitaria.

Las variaciones en genes que regulan la respuesta antiviral pueden predisponer a una reacción más agresiva y prolongada. Además, la respuesta inmunitaria exagerada en algunos individuos puede provocar síntomas más graves y mayor inflamación, incluso cuando la carga viral no es mayor que en otros casos.

Este fenómeno no es exclusivo de EBV: en muchas infecciones virales, desde la gripe hasta SARS‑CoV‑2, las diferencias en cómo responde el sistema inmunitario de cada persona influyen en la gravedad de la enfermedad.

La enfermedad del “beso” —o mononucleosis infecciosa— sigue siendo un ejemplo claro de que no todos reaccionamos igual a una infección viral. Aunque casi todos hemos contraído EBV alguna vez, solo algunos desarrollan síntomas clínicos significativos o complicaciones más graves. Esto se explica por variaciones genéticas individuales, diferencias en la respuesta inmunitaria y factores contextuales como edad y estado de salud.

Si bien la mayoría de los casos se resuelve con cuidados básicos, es importante que cualquier persona con síntomas persistentes o severos consulte a su médico para una evaluación adecuada. El conocimiento científico continúa avanzando, apuntando a nuevos enfoques que podrían predecir y manejar mejor la variabilidad de respuesta frente a este virus tan común y tan enigmático.