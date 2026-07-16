Cuba aprueba nuevos decretos para descentralizar la economía; habrá cambios en empresas estatales

El Consejo de Estado de Cuba aprobó este jueves dos nuevos decretos leyes vinculados al sistema empresarial estatal y a las cooperativas agropecuarias, como parte del paquete de 176 reformas económicas que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la isla.

El decreto ley “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano” regula los principios generales de organización y funcionamiento de las empresas estatales bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE), creado en junio de 2025 mediante el Decreto 144. Este instituto, subordinado al Consejo de Ministros, tendrá facultades para asesorar, proponer, implementar y controlar las políticas dirigidas al sistema empresarial estatal.

El presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, destacó que con esta norma se ratifica a la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía cubana, aunque dentro de un esquema de transformación y perfeccionamiento.

Cooperativas agropecuarias

El segundo decreto, denominado “Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias”, establece nuevas reglas para la constitución, organización e integración de estas entidades. Entre las medidas más relevantes se incluye la autorización para que las cooperativas puedan importar y comercializar combustibles, realizar comercio exterior, gestionar financiamiento externo y abrir cuentas bancarias en el extranjero.

Además, se elimina el límite de hectáreas en la entrega de tierras y se amplía el acceso a todos los actores económicos como cuentapropistas, mipymes, empresas mixtas e inversión extranjera. Incluso los ciudadanos cubanos que emigraron, pero mantienen su nacionalidad, podrán solicitar tierras en usufructo.

Estas reformas se aprueban en un momento crítico para Cuba, cuya economía se ha contraído más de 15 % entre 2020 y 2025. El país enfrenta una grave crisis estructural agravada por el bloqueo petrolero estadounidense iniciado en enero y por nuevas sanciones secundarias aplicadas en mayo a sectores estratégicos.

El Partido Comunista de Cuba (PCC), la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros han impulsado de manera urgente este paquete de reformas, que busca dinamizar el comercio exterior y otorgar mayor flexibilidad en el uso de la tierra, con el objetivo de atraer inversión y aliviar la precariedad económica.

Las reformas aprobadas hasta el momento

El Partido Comunista de Cuba (PCC) ha aprovado hasta el momento un paquete de 176 medidas económicas que representan el mayor giro desde la adopción del comunismo en los años sesenta. Entre ellas:

Apertura al sector privado: Se autorizó la creación de grandes empresas sin límite de tamaño, además de permitir que los cubanos posean más de una sociedad.

Inversión extranjera directa: Los inversionistas ya no están limitados a empresas mixtas con el Estado; ahora pueden participar en compañías privadas.

Transformación de empresas estatales: Pasarán a ser sociedades comerciales, eliminando la escala salarial estatal en favor de acuerdos internos.

Propiedad inmobiliaria: Se permitirá la compra de inmuebles estatales, especialmente en zonas turísticas, tanto por residentes como por cubanos en el exterior.

Sector energético: Se abrió la participación privada y extranjera en la compra y venta de combustible, además de incentivos fiscales para energías renovables.