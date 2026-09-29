Sentencian a exsoldado por exponer datos confidenciales de funcionario del gobierno de EU

El exsoldado del Ejército de Estados Unidos, Cameron John Wagenius, de 22 años, fue condenado a 70 meses de prisión y deberá pagar 294,978 dólares en restitución. La sentencia responde a su participación en una conspiración para piratear bases de datos de compañías de telecomunicaciones, acceder a registros confidenciales y extorsionar a las empresas con la amenaza de divulgar la información robada.

En noviembre de 2024, Wagenius publicó mensajes en línea en los que reveló registros de llamadas de un funcionario y familiares de otro exfuncionario, advirtiendo que divulgaría más información si no recibía dinero. Según documentos judiciales, sus acciones estuvieron motivadas por el deseo de vengar el arresto de otro ciberdelincuente.

El Departamento de Justicia señaló que Wagenius traicionó la confianza depositada en él como soldado en servicio activo al llevar a cabo una campaña de ciberdelincuencia que comprometió datos de ciudadanos y empresas estadounidenses y extranjeras.

El FBI destacó que la captura se logró pocas semanas después de sus amenazas públicas, en coordinación con el Departamento de Defensa y la Oficina del Inspector General del Servicio de Investigación Criminal de la Defensa.

Los registros del caso muestran que, entre abril de 2023 y diciembre de 2024, Wagenius operó bajo el alias “kiberphant0m”, utilizando una herramienta de pirateo llamada SSH Brute para obtener credenciales de acceso a redes informáticas protegidas.

Los datos robados fueron compartidos en chats de Telegram y vendidos en foros de ciberdelincuencia como BreachForums y XSS, además de ser usados en fraudes como el intercambio de tarjetas SIM.

El 15 de julio de 2025, Wagenius se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, extorsión en relación con fraude informático y robo de identidad agravado. El 5 de marzo de 2025, también se declaró culpable en un caso aparte de transferencia ilegal de información confidencial de registros telefónicos.