Avión de FlyDubai con destino a Tel Aviv aterriza de emergencia tras ataque de un piloto a otro

Un vuelo de FlyDubai con destino a Tel Aviv terminó en un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de que, según el testimonio de una pasajera israelí transmitido por su madre a la AFP, uno de los pilotos habría atacado con un cuchillo al otro durante el trayecto.

El incidente ocurrió a bordo del vuelo FZ1073, que transportaba alrededor de 180 pasajeros israelíes. De acuerdo con el relato de Yasmine Abecassis, madre de una de las pasajeras, los viajeros intervinieron después de escuchar gritos procedentes de la cabina de mando y lograron reducir al presunto agresor.

Mi hija me llamó (...) y dijo que se encontraba en Arabia Saudita. Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo”, declaró Abecassis mientras esperaba el regreso de su hija, Miriam Shira Ohayon, en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

La mujer explicó que, según lo que le contó su hija, los pasajeros acudieron a la cabina después de escuchar los gritos.

Los pasajeros entraron en la cabina y redujeron al tipo”, relató.

Abecassis agregó que su hija le describió una escena con “mucha sangre” y pasajeros “muy angustiados porque creyeron que iban a morir”.

La pasajera viajaba a Israel para asistir a una ceremonia en memoria de su hermano, quien murió el 7 de octubre de 2023, durante la ofensiva de Hamás que desencadenó la actual guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino.

El aterrizaje de emergencia provocó una investigación Captura de video

Israel investiga el incidente de FlyDubai

El aterrizaje de emergencia provocó una investigación en la que participan varias agencias israelíes, entre ellas el Shin Bet, el Mossad, las Fuerzas de Defensa de Israel y el Ministerio de Transporte, de acuerdo con un funcionario israelí citado por CNN.

Una de las líneas de investigación busca determinar las circunstancias por las que la tripulación del vuelo incluía a un piloto procedente de un país que no mantiene relaciones diplomáticas con Israel.

Dos funcionarios israelíes dijeron previamente a CNN que uno de los pilotos del FZ1073 era ciudadano de Omán. Uno de ellos señaló que se trataba del copiloto y que presuntamente sería la persona involucrada en la agresión.

Omán e Israel no tienen relaciones diplomáticas formales, por lo que las autoridades también buscan establecer cómo el piloto omaní obtuvo autorización para operar un vuelo con destino a Israel.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ofreció una versión más grave de los hechos. Según el funcionario, el aterrizaje de emergencia fue provocado por un “terrorista” que supuestamente “quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”.