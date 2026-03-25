Expertos advierten sobre posibles fines militares de investigaciones oceánicas chinas

Según una investigación de Reuters publicada este martes, China está llevando a cabo una operación de cartografía y vigilancia submarina a gran escala en los océanos Pacífico, Índico y Ártico, posiblemente con fines militares.

La operación como tal no es secreta, ya que oficialmente se trata de una iniciativa científica que busca recabar información detallada sobre el fondo marino en zonas cercanas a China en la que participan buques de investigación y sensores, propiedad de entidades estatales o de instituciones académicas afiliadas con el Ejército de Liberación Popular como la Universidad Oceánica de China.

Entre las embarcaciones más importantes se encuentra el “Dong Fang Hong 3”, un buque de investigación operado por dicha universidad. Según el análisis de Reuters, basado más de 5 años de rastreo de movimientos de 42 buques usando la plataforma de Starboard Maritime Intelligence al igual que de registros del Gobierno o universidades chinas, este barco habría por ejemplo pasado casi 2 años analizando el suelo marino alrededor de Taiwán, Guam y otros tramos estratégicos del océano Índico.

Si bien buques como el “Dong Fang Hong 3” tienen como finalidad oficial realizar investigaciones científicas sobre la composición y las condiciones del fondo marítimo, expertos advierten sobre la posibilidad que los resultados de estas operaciones podrían ser utilizadas por el aparato estatal del Partido Comunista Chino como parte de su estrategia militar.

Por ejemplo, las actividades de “Dong Fang Hong 3” de estos últimos dos años tenían como objetivo “realizar estudios de lodo y de investigación climática”. Sin embargo, especialistas afirman que los resultados de estas investigaciones de campo podrían estar proporcionando a China una imagen más completa de las condiciones necesarias para desplegar sus fuerzas submarinas de manera más eficaz en caso de guerra naval.

En efecto, al ganar un mejor entendimiento científico sobre la composición del lecho marino pueden detectar objetos o relieves que podrían causar una colisión o que al contrario permiten ocultar a sus submarinos. Asimismo, analizar las condiciones en las profundidades marinas en distintos puntos estratégicos les ayudaría a poder más fácilmente detectar submarinos enemigos porque conocen mejor cómo se comportan las ondas del sonar en distintas condiciones marítimas.

Estas sospechas ya han sido voceadas por altos mandos del Ejército estadounidense, como el contralmirante y comandante de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos, Mike Brookes. En su testimonio ante una comisión del Congreso este mes, declaró que China habría ampliado drásticamente sus esfuerzos para cartografiar el suelo marino en operaciones de sus buques de investigación para “posible recopilación de inteligencia militar”, lo que “representa una preocupación estratégica” para los intereses estadounidenses en la zona.

En un contexto de aumento de las tensiones entre Estados Unidos y la República Popular China, especialmente en lo que respecta a sus zonas de influencia en el Indo-Pacífico, es probable que el Ejército chino esté buscando desafiar la ventaja que tiene su homólogo estadounidense en conocimiento del espacio de batalla oceánico.