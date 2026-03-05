Irán ataca con drones base estadounidense en Irak; UE y países del Golfo exigen frenar ofensiva

El ejército iraní anunció este jueves que lanzó un ataque con drones contra una base militar estadounidense en Erbil, capital del Kurdistán iraquí. Aunque no se han confirmado víctimas, el hecho marca una nueva escalada en el conflicto que enfrenta a Teherán con Washington y sus aliados en Medio Oriente.

La ofensiva se enmarca en la serie de represalias iraníes tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán.

Reacción internacional

La Unión Europea y los países del Golfo emitieron una declaración conjunta en la que exigieron a Irán detener lo que calificaron como “ataques injustificados” que amenazan la seguridad mundial. El comunicado refleja la creciente preocupación por el riesgo de que la confrontación se extienda hacia más territorios y afecte directamente a la estabilidad regional.

Refuerzo militar británico

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el envío de cuatro aviones de combate Typhoon adicionales a Catar para reforzar las operaciones defensivas en la región. “Estamos enviando cuatro aviones Typhoon adicionales para unirse a nuestro escuadrón en Catar y reforzar nuestras operaciones defensivas en este país y en toda la región”, declaró en rueda de prensa.

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles nuevos ataques iraníes y coordinarse con los aliados del Golfo en la protección de infraestructuras críticas.

Alerta en Emiratos Árabes Unidos

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos informaron que sus defensas aéreas están respondiendo a una “amenaza de misiles”, sin dar más detalles sobre la ubicación de los proyectiles ni el alcance de la ofensiva. La declaración confirma que la tensión se extiende más allá de Irak y que los países del Golfo se mantienen en estado de alerta máxima.

