Canadá prohibirá el suicidio asistido cuando la única condición sea mental

El gobierno de Canadá presentará este otoño un proyecto de ley para impedir que la enfermedad mental sea el único motivo para acceder a la eutanasia, informó el ministro de Justicia, Sean Fraser, quien afirmó que el país no ampliará por ahora los criterios para la muerte médicamente asistida.

Fraser explicó que la iniciativa modificará el Código Penal canadiense y establecerá que las personas cuya única condición médica subyacente sea una enfermedad mental no podrán solicitar la eutanasia. El anuncio ocurre meses después de que un panel asesor recomendara al gobierno no avanzar con esta ampliación.

Canadá ha tomado la decisión de no avanzar con la ampliación”, declaró Fraser. “Aunque no existe un consenso perfecto sobre este tema, creemos que este es el enfoque correcto”.

Canadá mantiene sin cambios los criterios para la muerte asistida

Canadá legalizó la muerte médicamente asistida en 2016 para personas en etapa terminal. En 2021, el derecho se amplió a quienes padecen enfermedades graves e incurables, incluso cuando su muerte no fuera “razonablemente previsible”.

El ministro señaló que el gobierno tampoco contempla, por ahora, imponer nuevas restricciones al sistema de muerte asistida, considerado uno de los más permisivos del mundo.

La legislación que se prepara incluirá además disposiciones relacionadas con las solicitudes anticipadas, para personas que quieran dejar establecida su decisión en caso de perder posteriormente la capacidad de decidir, como podría ocurrir con pacientes con demencia o enfermedad de Alzheimer.

Panel asesor alertó sobre el acceso a servicios de salud mental

La decisión sobre las enfermedades mentales ha generado un intenso debate en Canadá. Un panel asesor del gobierno expresó en junio su preocupación por la falta de acceso a servicios de salud mental en distintas comunidades y por el riesgo de que algunas personas opten por la muerte asistida debido a que no pueden recibir la atención que necesitan.

La organización Dying with Dignity Canada ha cuestionado la exclusión de las personas con enfermedades mentales y sostiene que constituye una violación de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

El grupo participa en diversas acciones legales contra el gobierno por esta política.

Gobierno busca proteger a médicos que practiquen la eutanasia

Fraser también indicó que el gobierno busca establecer disposiciones para proteger a los médicos que cumplan con los criterios establecidos para practicar la eutanasia, de manera que no enfrenten procesos penales por hacerlo.

El debate ocurre mientras la mayoría de los canadienses mantiene su respaldo al derecho a la muerte médicamente asistida, aunque en los últimos meses algunos profesionales de la salud han pedido revisar las reglas, particularmente el proceso mediante el cual los pacientes reciben autorización.