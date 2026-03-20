EU quiere 200 mmdd para “Matar a los malos” en Irán; petición del pentágono

WASHINGTON.– El Departamento de Guerra busca 200 mil millones de dólares en fondos adicionales para la guerra con Irán.

El Pentágono envió la solicitud a la Casa Blanca.

Al ser consultado sobre la cifra en una conferencia de prensa, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que dicha cantidad podría cambiar.

“Se necesita dinero para matar a los malos”, manifestó Hegseth.

“Vamos a volver al Congreso y a nuestra gente allí para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada”, agregó.

El 28 de febrero, Israel y EU bombardearon Irán, en una ofensiva que mató al líder supremo Alí Jamenei.

El presidente Donald Trump había reportado que la guerra duraría cuatro semanas, de las cuales, han transcurrido casi tres.

Los primeros indicios sugieren que esta guerra será la más costosa para Estados Unidos desde los largos conflictos en Irak y Afganistán.

Funcionarios de la administración federal comunicaron a los legisladores que los primeros seis días de la guerra con Irán habían costado más de 11 mil millones de dólares.

Las encuestas de opinión muestran que la guerra no goza de popularidad, ya que solo uno de cada cuatro estadunidenses la apoya.

Respecto a la guerra, el presidente Donald Trump descartó el envío de tropas a Oriente Medio, cuando se le preguntó si tenía previsto hacerlo en medio de la guerra con Irán.

“No voy a enviar tropas a ningún sitio”, sostuvo Trump.

“Si fuera así, desde luego no se lo diría. Pero no voy a enviar tropas. Haremos lo que sea necesario para mantener el precio”, dijo el mandatario en la Casa Blanca durante una reunión en el Despacho Oval con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Descontento en el capitolio

El Congreso, liderado por los republicanos, ya ha aprobado una financiación récord para el ejército desde que Trump comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

El mes pasado, promulgó la Ley de Asignaciones de Defensa para el año fiscal 2026, con una financiación de unos 840 mil millones de dólares.

Los demócratas cuestionaron por qué el Pentágono necesitaba más dinero, dados los recientes recortes en servicios sociales, ayuda exterior y otros programas.

Además, este partido afirmó que nadie que se oponga a la guerra debería votar a favor de financiarla.

“Acabamos de enterarnos de que el Pentágono va a solicitar 200 mil millones de dólares más para esta guerra. ¿Cómo demonios vamos a pagar eso? Es absolutamente ridículo”, declaró la demócrata Pramila Jayapal en un discurso en la Cámara de Representantes.