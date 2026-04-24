EU lanza nuevo ataque a embarcación en el Pacífico; al menos dos muertos

Dos personas murieron en un ataque de fuerzas estadunidenses contra una embarcación en el Pacífico oriental presuntamente dedicada al tráfico de drogas, con lo que se eleva a 182 los fallecidos en la campaña de Washington contra el narcotráfico en América Latina.

El ejército "condujo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas", dijo en una publicación en X el Comando del Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas de Washington en la región.

La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", agregó, repitiendo el lenguaje que ha usado para describir decenas de operaciones mortales desde que empezó la campaña en septiembre.

Funcionarios militares estadunidenses han dicho que se han llevado a cabo al menos siete de esos ataques en abril.

La administración del presidente Donald Trump no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones estuviesen involucradas en tráfico de drogas, lo que ha desatado un debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos afirman que es probable que los ataques constituyan ejecuciones extrajudiciales, toda vez que, al parecer, han tenido como objetivo a civiles que no representaban una amenaza inmediata contra Estados Unidos.

Escala ofensiva antidrogas en el mar

La campaña militar iniciada por Washington en septiembre de 2025 marcó un giro inédito en la supuesta estrategia antidrogas de Estados Unidos al autorizar ataques letales directos contra embarcaciones sospechosas en rutas marítimas de América Latina.

Tradicionalmente, las operaciones en el Pacífico oriental se centraban en interdicción, decomisos y capturas coordinadas con guardacostas regionales, no en bombardeos o acciones de fuego directo.

El cambio responde a la política de Donald Trump de tratar a ciertos cárteles y redes criminales como organizaciones terroristas transnacionales.

El Pacífico oriental es una de las principales autopistas del narcotráfico hacia Norteamérica. Por esa zona operan lanchas rápidas, semisumergibles artesanales y barcos pesqueros utilizados para mover cargamentos de cocaína desde Colombia, Ecuador y Centroamérica hacia México.

Informes de la ONU y agencias antidrogas estadounidenses señalan que estas rutas se adaptan constantemente para evadir radares y patrullajes, lo que ha convertido a esa franja marítima en un punto estratégico para la seguridad regional.

Las operaciones han generado críticas dentro y fuera de Estados Unidos por su sustento jurídico y por el número creciente de muertos. Especialistas en derecho internacional recuerdan que el uso de fuerza letal fuera de un conflicto armado reconocido exige estándares estrictos de necesidad e inmediatez.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que, sin pruebas públicas ni procesos judiciales, los ataques podrían sentar un precedente riesgoso en la militarización de la lucha antidrogas en aguas internacionales.

Con información de AFP.