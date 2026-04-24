Retiran medicamento para ansiedad por falla en tabletas

Millones de personas utilizan medicamentos para controlar ansiedad o ataques de pánico, por lo que cualquier alerta sobre uno de los fármacos más conocidos del mercado genera atención inmediata. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro nacional de un lote específico de Xanax XR, una versión de liberación prolongada del alprazolam, tras detectar fallas técnicas en su desempeño.

La medida fue iniciada de forma voluntaria por la farmacéutica Viatris, fabricante del producto, y posteriormente clasificada por la FDA como un retiro Clase II, categoría reservada para situaciones donde podrían presentarse efectos temporales o médicamente reversibles, aunque con baja probabilidad de consecuencias graves permanentes.

FDA retira Xanax XR: qué pasó y qué deben revisar pacientes

El producto afectado corresponde a Xanax XR de 3 miligramos, en frascos de 60 tabletas. El lote señalado es el 8177156, con fecha de vencimiento 28 de febrero de 2027. Según la información oficial, esas unidades fueron distribuidas en Estados Unidos entre agosto de 2024 y mayo de 2025.

El motivo del retiro fue el “incumplimiento de las especificaciones de disolución”, una expresión técnica que se refiere a cómo se libera el medicamento dentro del organismo después de ingerirse.

El Xanax XR se usa para ansiedad y ataques de pánico. Especial.

En medicamentos de liberación prolongada como Xanax XR, ese punto es especialmente importante. Las tabletas están diseñadas para liberar el principio activo de manera gradual durante varias horas. Si el proceso ocurre más lento o más rápido de lo previsto, la dosis absorbida puede no coincidir con la planeada.

Eso podría traducirse en menor efecto terapéutico para controlar ansiedad, nerviosismo o crisis de pánico. También existe la posibilidad de fluctuaciones en los niveles del fármaco, lo que podría generar somnolencia excesiva, sensación de inestabilidad o rebote de síntomas en algunos pacientes sensibles.

Hasta ahora, tanto la FDA como Viatris indicaron que no se habían recibido reportes confirmados de reacciones adversas relacionadas con este lote.

Xanax, cuyo nombre genérico es alprazolam, pertenece a la familia de las benzodiacepinas. Se prescribe para trastornos de ansiedad y pánico, pero también tiene advertencias importantes por riesgo de dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia si se suspende de forma abrupta.

Por esa razón, autoridades sanitarias insisten en un punto clave: no dejar el medicamento por cuenta propia.

Suspenderlo sin supervisión médica puede ocasionar ansiedad intensa, insomnio, irritabilidad, palpitaciones e incluso complicaciones más severas en ciertos casos, especialmente tras uso prolongado.

¿Qué deben hacer los pacientes? Primero, revisar el envase. Si se trata de Xanax XR de 3 mg y coincide con el lote 8177156, lo recomendable es contactar a la farmacia donde fue adquirido o al médico tratante para recibir instrucciones personalizadas.

En muchos casos, la farmacia puede confirmar si el producto fue dispensado de ese lote y orientar sobre reemplazo o devolución. Si el paciente no tiene el número de lote disponible, también puede solicitar apoyo directamente con el establecimiento.

Es importante subrayar que otras presentaciones de Xanax XR no están incluidas en este retiro. Tampoco el alprazolam genérico en general ni otros lotes del medicamento.

Los retiros preventivos forman parte del sistema de control de calidad farmacéutico y no siempre implican daño confirmado. En numerosos casos, las autoridades intervienen precisamente antes de que aparezcan problemas clínicos.

La alerta también recuerda algo esencial: conservar cajas, frascos y etiquetas facilita actuar rápido cuando surge una notificación sanitaria.

Para quienes usan tratamientos psiquiátricos o neurológicos, la recomendación final es simple pero relevante: ante cualquier cambio inesperado en síntomas o dudas sobre el medicamento, consultar cuanto antes con su profesional de salud.