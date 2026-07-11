EU busca un compromiso de Irán para frenar los ataques a petroleros

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, llegó a Omán para debatir las medidas necesarias para garantizar el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, mientras Washington busca un compromiso público que garantice un tránsito libre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que Estados Unidos e Irán habían acordado continuar las conversaciones a pesar de la escalada de hostilidades de esta semana, pero al mismo tiempo anunciaba el fin del alto el fuego entre ambas partes.

Sin embargo, no hubo ataques ni el viernes ni a primera hora del sábado, y una fuente iraní de alto rango comunicó a Reuters que se había acordado una conversación entre Irán, Estados Unidos, Qatar y Pakistán, y que los mediadores estaban intentando organizarla para el sábado, durante la estadía de Araqchi en Omán.

No quedó claro de inmediato si los esfuerzos tuvieron éxito, pero Araqchi y el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, "intercambiaron opiniones sobre los mecanismos adecuados para el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz", de conformidad con el acuerdo de alto el fuego, según un comunicado de la cancillería iraní.

La agencia estatal de noticias de Omán informó posteriormente de que los negociadores omaníes e iraníes continuarían las conversaciones "a nivel técnico y político".

Omán está ayudando a mediar para poner fin a una guerra que ha sembrado la inseguridad en el golfo Pérsico y ha provocado un aumento de los precios en todo el mundo desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero.

Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo transitaba por el estrecho de Ormuz antes de la guerra, y el bloqueo efectivo de esta vía navegable por parte de Irán ha provocado un alza de los precios de la energía, lo que ha alimentado la inflación mundial.

Estados Unidos exige que Irán declare públicamente que detendrá los ataques contra buques en el estrecho y que todas las rutas de navegación estén abiertas sin peajes en la vía marítima, informaron el viernes altos funcionarios estadounidenses a la prensa.

La CNN informó el sábado de que Omán había elaborado un borrador de propuesta para el estrecho, que incluía la libre navegación por su corredor sur, en aguas territoriales omaníes.

El plan preveía que los buques que transitaran por el corredor norte, a través de aguas territoriales iraníes, obtuvieran la autorización previa de Irán, aunque no se impondrían peajes, según la CNN.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la información de la CNN.