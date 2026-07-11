Líder supremo de Irán promete venganza por la muerte de su padre

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, lanzó el sábado su primer mensaje público desde que asumió el cargo, en el que prometió vengar la muerte de su padre y predecesor, el ayatolá Ali Jamenei, fallecido en un ataque aéreo estadounidense-israelí el pasado 28 de febrero.

En un comunicado leído por la televisión estatal, Mojtaba afirmó: “Nos comprometemos a vengar la sangre del líder mártir y de todos los mártires de estas dos guerras contra los asesinos criminales y deshonestos”. Añadió que la venganza es “la exigencia de la nación” y que “sin duda” debe llevarse a cabo.

El líder supremo también subrayó que la represalia dependerá no solo de Irán, sino de “los pueblos libres de todo el mundo”, a quienes convocó a participar en lo que calificó como una “misión divina”.

Mojtaba Jamenei, quien según fuentes de alto rango sufrió desfiguración facial y otras lesiones durante el ataque aéreo, no ha aparecido en público desde que fue nombrado líder supremo el 8 de marzo. No se han difundido fotos, videos ni grabaciones de audio, lo que ha incrementado la incertidumbre en Irán.

Algunos ciudadanos han expresado que el nuevo líder debería mostrarse, incluso si está herido, para disipar dudas sobre su estado de salud y liderazgo.

El ayatolá Ali Jamenei, que gobernó Irán durante 37 años, fue enterrado el viernes en el santuario más sagrado del país tras un multitudinario funeral. Mojtaba asumió el cargo con el respaldo de la Guardia Revolucionaria, consolidando su posición en medio de un escenario de guerra y tensión regional.

Mientras tanto, Irán enfrenta ataques recurrentes y mantiene un discurso de resistencia frente a Estados Unidos e Israel, en un conflicto que ha escalado desde febrero.

Con información de Reuters.