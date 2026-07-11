Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz por cruce no autorizado

Irán anunció el domingo que el estrecho de Ormuz estará cerrado "hasta nuevo aviso", tras disparar tiros de advertencia a un barco que tomó una "ruta no autorizada", informó la prensa estatal.

El navío fue "alcanzado por tiros de advertencia y se detuvo", indicaron los guardianes según la agencia noticiosa oficial Irna.

"Después de este incidente, y teniendo en cuenta la inseguridad generada por la intervención ilegal de extranjeros, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región; no se permitirá que ningún buque lo atraviese" añadieron, tras amenazar con atacar bases de Estados Unidos en el Golfo.

El nuevo cierre del estrecho de Ormuz se da luego de una semana en la que Estados Unidos e Irán cruzaran ataques.

Estados Unidos alegó que tres buques mercantes fueron atacados por el ejército iraní, por lo cual el CETCOM respondió bombardeando objetivos estratégicos de Irán. En respuesta, la Guardia Revolucionaría iraní respondió atacando las bases militares de EU en Barein y Kuwait.

El viernes el gobierno de Trump aseguró que la negociaciones entre ambos países continuarían, pero que daba por concluida la tregua.

Donald Trump había dicho el viernes que Estados Unidos e Irán habían acordado continuar las conversaciones a pesar de la escalada de hostilidades de esta semana, pero al mismo tiempo anunciaba el fin del alto el fuego entre ambas partes.

Estados Unidos presiona a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz luego de que ellos en conjunto con Israel iniciaran la guerra en Medio oriente el pasado 28 de febrero. Más del 20 por ciento del petróleo mundial cruza por esa ruta marítima; el conflicto ha disparado los precios y desestabilizado las bolsas internacionales.

Irán ha amenazado con cobrar un peaje a las embarcaciones por cruzar el estrecho, esto uego de que el ejército estadunidense pretendiera tomar violentamente el control del mismo.

La apertura intermitente del estrecho ha provocado numerosas críticas internacionales a EU debido a que antes de los ataques, Ormuz operaba de forma gratuita, eficiente y segura.