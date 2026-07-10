Trump advierte que EU "arrasará por completo" a Irán si intentan asesinarlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra Irán al asegurar que su país responderá con una ofensiva devastadora si el gobierno iraní intenta asesinarlo o concreta un atentado en su contra.

El mensaje fue difundido este viernes a través de su red social Truth Social, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán y un día después de que medios estadunidenses revelaran un supuesto plan iraní para atentar contra el mandatario.

Las declaraciones del presidente ocurren mientras autoridades estadunidenses analizan información de inteligencia compartida por Israel sobre un presunto complot para asesinar a Trump. Aunque la Casa Blanca no ha confirmado esos reportes, el mandatario aseguró días antes que conoce las amenazas en su contra y afirmó que figura entre los principales objetivos del gobierno iraní.

Trump lanza dura amenaza por supuesto complot iraní

En su publicación, Trump aseguró que Estados Unidos respondería con una fuerza militar abrumadora si Irán lleva a cabo cualquier intento de atentar contra su vida.

1000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán (...) si el Gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!".

El mandatario vinculó la amenaza con las represalias prometidas por Irán desde 2020. Especial.

Las declaraciones llegan después de que CNN y The Wall Street Journal informaran que Israel compartió con Washington información de inteligencia sobre un supuesto plan "nuevo y específico" de Irán para asesinar al presidente estadounidense.

Según esos reportes, las agencias de inteligencia de Estados Unidos ya seguían de cerca posibles amenazas contra Trump, pero la advertencia israelí hacía referencia a un presunto complot concreto.

La tensión entre ambos países se mantiene desde enero de 2020, cuando Trump ordenó el operativo en el que murió el general iraní Qasem Soleimani. Desde entonces, Teherán ha prometido públicamente tomar represalias.

En días recientes, Trump también afirmó que Irán busca eliminar al "líder de Estados Unidos" y aseguró que aparece en todas las listas de objetivos del gobierno iraní.

Los reportes sobre la amenaza coincidieron además con las medidas de seguridad adoptadas durante el regreso del mandatario desde la cumbre de la OTAN en Turquía.

Trump utilizó un antiguo Air Force One, mientras que el nuevo avión presidencial fue enviado previamente al Reino Unido, una decisión que, según The New York Times, respondió a una solicitud del Servicio Secreto como medida preventiva.