Sube a 4 mil 333 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

El número de muertos por los dos terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4 mil 333, dijo el sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez en una declaración a periodistas.

El funcionario mencionó que 315 de los fallecidos no han sido identificados.

Los potentes terremotos afectaron a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras.

La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4 mil 333", dijo Rodríguez en conferencia de prensa.

El balance anterior era de 4 mil118 muertos y 16 mil 740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte del sábado.

Las autoridades mantienen la búsqueda de posibles sobrevivientes entre los escombros. AFP

De acuerdo con Rodríguez en los campamentos improvisados viven más de 19 mil damnificados. Voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos.

Rodríguez evitó hablar de la cantidad de desaparecidos, una cifra que la ONU estima en alrededor de 50 mil.

El líder parlamentario dijo, únicamente que hasta el viernes, 315 personas no han podido ser identificadas, lo que representa el "7 por ciento del total de personas fallecidas".

Rodríguez rechazó que el gobierno vaya a suspender la búsqueda de cuerpos, en medio del temor de familias de que empiecen a levantar los escombros de manera indiscriminada.

Dijo que incluso hay esperanza de encontrar personas con vida en uno o dos sitios. "Se está haciendo de manera lenta el proceso de remoción de escombros", indicó.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela en un intervalo de menos de un minuto están considerados entre los más graves sucedidos en América Latina.

Los cálculos iniciales del gobierno señalan que habrá necesidad de aproximadamente unas 25 mil viviendas.

Rodríguez dijo que el gobierno empezará a entregar en los próximos días algunas casas de su programa social Misión Vivienda, pero adelantó que requerirá de importantes recursos para construir más o ayudar a rentar, así como otorgar créditos para comprar inmuebles.

El gobierno dispuso de más de 40 terrenos en La Guaira, unos 584 mil metros cuadrados, para construcción de nuevas viviendas, dijo Jorge Rodríguez.

Explicó que se encuentran en planicies seguras alejadas de la zona costera, donde cientos de edificios quedaron dañados y más de 180 colapsaron completamente.

La presidenta interina Delcy Rodríguez pidió esta semana al rey Carlos III que libere el oro de las reservas internacionales de Venezuela que se encuentra "retenido" en el Banco de Inglaterra.

Rodríguez dijo que se mantienen las labores de búsqueda. "Mientras haya vida hay esperanza, todavía tenemos uno o dos sitios que están dudosos, sitios activos de búsqueda de vida".

El político descartó que cerca de 1,2 de toneladas de escombros vayan a ser arrojados al mar.