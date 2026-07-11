Una embarcación turística que regresaba de un viaje a la isla Hon May Rut Ngoai, en el sur de Vietnam, se volcó este sábado causando la muerte de 15 turistas indios, según informaron medios estatales.

La lancha rápida transportaba a 32 ciudadanos indios y cuatro tripulantes cuando se volcó a unos 400 metros de la isla, cercana a Phu Quoc, el principal destino de playa del país. Testigos relataron que embarcaciones cercanas acudieron de inmediato para rescatar a los pasajeros, antes de la llegada de los guardias fronterizos, la Armada, la Guardia Costera y otras agencias de salvamento.

Las autoridades confirmaron que 21 personas fueron rescatadas y que se recuperaron todos los cuerpos de los fallecidos. Los heridos fueron trasladados a hospitales locales. Imágenes transmitidas por la televisión vietnamita mostraron un mar agitado y fuertes vientos mientras los equipos de rescate lanzaban salvavidas a las personas en el agua.

Motos acuáticas trasladaron a los sobrevivientes de regreso a la costa, donde voluntarios y personal médico brindaron primeros auxilios a las víctimas.

El primer ministro indio, Narendra Modi, informó que los turistas eran empleados de una empresa privada de telefonía móvil que participaban en una reunión anual. A través de redes sociales, señaló que el personal de la embajada de India en Vietnam se encuentra en el lugar para apoyar a los afectados.

Phu Quoc, ubicada en el golfo de Tailandia, es uno de los destinos más populares de Vietnam, conocido por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. La isla Hon May Rut, situada a unos 10 kilómetros al sur, atrae cada año a miles de turistas nacionales y extranjeros.

Hasta el momento se desconoce la causa del accidente. Las autoridades vietnamitas han abierto una investigación oficial para esclarecer los hechos y determinar si las condiciones climáticas o fallas técnicas influyeron en el naufragio.