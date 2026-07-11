Justicia de EU investiga a periodistas por reportaje sobre el nuevo Air Force One

El "New York Times" informó el sábado de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a varios de sus periodistas que comparezcan ante un gran jurado federal tras publicar una noticia sobre las preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo "Air Force One" del presidente Donald Trump, que fue donado por Qatar.

El medio de comunicación señaló que se emitieron citaciones en las que se solicitaba a los periodistas que comparecieran ante un gran jurado el miércoles para testificar "en relación con una presunta violación de la legislación penal federal".

Las citaciones fueron emitidas por Jay Clayton, fiscal federal de Manhattan, y, en algunos casos, fueron entregadas en los domicilios de los periodistas por agentes federales, informó el medio, que calificó la medida como "una escalada extraordinaria en los esfuerzos del presidente Trump por amenazar e intimidar a los medios de comunicación independientes".

En una declaración a Reuters, un portavoz del Departamento de Justicia no confirmó ni desmintió las citaciones, pero dijo que la Administración no tenía como objetivo a los periodistas, sino que le preocupaba que se filtrara información clasificada.

La Casa Blanca remitió todas las preguntas al Departamento de Justicia.

Los grupos de defensa del periodismo criticaron las citaciones, calificándolas de amenaza para la libertad de prensa y los derechos constitucionales.

El Club Nacional de Prensa instó al Departamento de Justicia a retirar "de inmediato" las citaciones.

Cuando los agentes federales se presentan en los domicilios de los periodistas con citaciones, no se trata de una actuación policial ordinaria", dijo el club en un comunicado. "Es un ataque extraordinario a la libertad de prensa que atenta contra el núcleo mismo de la Primera Enmienda".

Trump anunció el miércoles que usaría un Air Force One más antiguo "por los viejos tiempos" para volar desde Ankara hasta la base de la Royal Air Force en Mildenhall, en Gran Bretaña, mientras que el nuevo avión haría escala en la misma base para que los militares estadounidenses destinados allí pudieran visitar la aeronave.

Un vídeo difundido a última hora del miércoles mostraba a Trump subiendo a bordo del nuevo Air Force One, regalo de Qatar, en la base británica, mientras este se preparaba para volar a Estados Unidos.