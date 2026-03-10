EU anuncia escolta de un petrolero en Ormuz; minutos después lo niega

El secretario de Energía estadunidense, Chris Wright, borró este martes un mensaje que había publicado pocos minutos antes en el que anunciaba que la Marina de Estados Unidos había escoltado a un buque petrolero para que pudiera cruzar el estrecho de Ormuz.

Ni el Departamento de Energía ni el Pentágono respondieron a las preguntas de la AFP al respecto.

Los mercados habían reaccionado favorablemente al anuncio de una escolta militar en este importante estrecho, por donde transita el 20 por ciento de la producción mundial de petróleo y de gas natural licuado (GNL).

Estados Unidos aún no ha escoltado a ningún petrolero ni buque a través del estrecho de Ormuz, aclaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los periodistas.

Leavitt respondía así a una pregunta sobre por qué el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, borró una publicación de más temprano en X en la que afirmaba que la Marina del país había escoltado con éxito a un petrolero a través del estrecho "para garantizar que el petróleo siguiera fluyendo hacia los mercados mundiales".

Teherán prometió que no se exportaría ni un barril de crudo desde el Golfo mientras continúe la guerra.

Desde el 2 de marzo se ha detectado el cruce de más de 20 buques comerciales por el estrecho, según un análisis de la AFP basado en datos de Marine Traffic.

Otros han atravesado el estrecho de Ormuz con los transpondedores apagados para ocultar su posición, y en ocasiones solo vuelven a aparecer en los sistemas de rastreo marítimo cuando ya han salido de la zona.

De los buques que transmitieron al menos una señal mientras intentaban el cruce, la AFP contabilizó nueve petroleros y dos buques de gas natural licuado (GNL).

Antes de la guerra, un promedio diario de 138 buques transitaba por el estrecho de Ormuz.

Washington ha tomado medidas para intentar tranquilizar a los mercados globales desde el inicio de la guerra, ofreciendo reaseguro a las compañías navieras y los servicios de la Marina estadunidense para escoltar petroleros.

Los precios del crudo han registrado fuertes fluctuaciones desde el comienzo de la guerra debido a las interrupciones del suministro, con un salto del 30% el lunes, hasta rozar los 120 dólares por barril, antes de retroceder.

Los precios siguieron cayendo tras declaraciones de Trump el lunes que insinuaban que la guerra podría terminar pronto.

La guerra ha supuesto ataques contra depósitos de petróleo en Irán y atentados contra infraestructuras energéticas en países ricos del Golfo, anteriormente considerados refugios seguros en un turbulento Oriente Medio.

Con información de AFP y Reuters.