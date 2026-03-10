La policía de Baltimore respondió este martes a un incidente de tirador activo en la zona de Park Heights Avenue, al noroeste de la ciudad y cerca de una sinagoga de la comunidad judía.

Durante la operación, un oficial de policía resultó herido de bala y fue trasladado de emergencia al Shock Trauma Center de la Universidad de Maryland.

El hombre armado fue abatido por la policía, aunque por el momento no se han confirmado detalles sobre su estado de salud. Reportes preliminares señalan que la situación comenzó cuando el sospechoso se atrincheró en una vivienda, donde presuntamente habría ocurrido una situación previa de rehenes que involucraba a su abuela.

Seguridad en la zona

Las autoridades mantienen una fuerte presencia policial en el área y han pedido a los residentes evitar Park Heights Avenue mientras continúan las investigaciones.

“El Departamento de Policía de Boston (BPPD) se encuentra en la escena de un incidente con un tirador activo en la cuadra 6200 de la avenida Parl Heights. Un agente recibió un disparo y fue trasladado a Shock Trauma. Un sospechoso también recibió un disparo. Evite las zonas circundantes. Se proporcionará más información a medida que esté disponible”

La policía aclaró que el incidente ocurrió cerca de la sinagoga, pero no dentro del templo, descartando así un ataque directo contra la comunidad religiosa.

La Segunda Enmienda y el derecho a portar armas

La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1791, establece que “siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Este principio ha sido interpretado por la Suprema Corte como un derecho individual, lo que ha permitido que millones de estadounidenses tengan acceso legal a armas de fuego.

El debate sobre la enmienda se intensifica cada vez que ocurren tiroteos masivos, pues mientras sectores conservadores defienden la posesión de armas como parte de la identidad nacional y la seguridad personal, grupos progresistas y organizaciones civiles exigen mayores restricciones para reducir la violencia.

Cifras recientes de tiroteos masivos

De acuerdo con el Gun Violence Archive, en 2025 se registraron 394 tiroteos masivos, definidos como aquellos con al menos cuatro víctimas entre muertos y heridos. Estos incidentes dejaron 289 personas fallecidas y 1,535 heridas hasta septiembre, y la cifra final superó los 300 muertos al cierre del año.

Los tiroteos ocurrieron en diversos contextos: escuelas, fiestas privadas, supermercados y espacios públicos. Uno de los más mortales se produjo en Mississippi, donde siete personas murieron en una fiesta escolar. Otro caso reciente ocurrió en San Francisco, con cinco heridos, incluidos cuatro niños.

La persistencia de la violencia armada ha generado un debate nacional sobre la necesidad de reformar las leyes de armas. Sin embargo, expertos señalan que la reducción parcial de tiroteos en 2025 no se debió a nuevas regulaciones federales, sino a factores coyunturales.

Mientras tanto, organizaciones como Everytown for Gun Safety y Brady United insisten en que la falta de control sobre la compra y portación de armas facilita que personas con antecedentes criminales o problemas de salud mental accedan a ellas. Por su parte, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) mantiene su defensa férrea de la Segunda Enmienda, argumentando que las armas son esenciales para la defensa personal y la libertad ciudadana.