Estos son los 10 nuevos multimillonarios de 2026, según Forbes

El crecimiento de las grandes fortunas en el mundo volvió a marcar un récord en 2026. La nueva edición del ranking anual elaborado por Forbes registró 3 mil 428 multimillonarios a nivel global, la cifra más alta desde que comenzó el listado y unos 400 más que el año anterior.

De acuerdo con el informe, basado en precios de acciones y tipos de cambio al 1 de marzo de 2026, la riqueza acumulada por este grupo asciende a 20.1 billones de dólares, cuatro billones más que en 2025. En promedio, cada integrante del ranking posee una fortuna cercana a 5 mil 800 millones de dólares.

El auge de empresas tecnológicas, el desarrollo de la inteligencia artificial y la revalorización de compañías vinculadas a innovación explican buena parte de este crecimiento patrimonial.

Elon Musk amplía su ventaja y lidera el ranking mundial

El listado vuelve a estar encabezado por Elon Musk, quien consolidó su posición como la persona más rica del planeta con una fortuna estimada en 839 mil millones de dólares.

El empresario —principal accionista de Tesla, SpaceX, la red social X y la firma de inteligencia artificial xAI— duplicó su patrimonio en el último año, impulsado principalmente por el incremento en la valoración de sus compañías.

Según Forbes, Musk alcanzó varios hitos financieros en los últimos meses: en octubre de 2025 superó los 500 mil millones de dólares, en diciembre llegó a 600.000 millones y pocos días después alcanzó los 700 mil millones. A comienzos de 2026 su patrimonio rebasó los 800 mil millones, convirtiéndose en la primera persona en alcanzar ese nivel de riqueza.

Su fortuna incluso supera la suma del patrimonio de los 693 multimillonarios más “pequeños” del ranking, quienes juntos poseen cerca de 837 mil 800 millones de dólares.

El patrimonio del empresario también es mayor que el Producto Interno Bruto anual de varios países y se aproxima al de economías desarrolladas como Suiza, según estimaciones citadas en el informe.

En segundo y tercer lugar aparecen los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, con fortunas de 257 mil millones y 237 mil millones de dólares, respectivamente.

El listado incluye nuevas fortunas vinculadas a tecnología y criptomonedas. Forbes Oficial.

Ambos empresarios superaron en el ranking a figuras como Jeff Bezos, fundador de Amazon; Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta; y Larry Ellison, fundador de Oracle.

En total, 20 personas forman parte del llamado “club de los 100 mil millones”, el grupo de centibillonarios, cinco más que el año anterior.

Nuevas fortunas, tecnología y concentración de riqueza

La expansión de nuevas fortunas continúa concentrándose principalmente en América del Norte, con Estados Unidos como el país con mayor número de multimillonarios: 989 en total.

Le siguen China con 539, India con 229 y Alemania con 212.

De los 20 individuos más ricos del planeta, 15 residen en Estados Unidos y concentran cerca de 3.8 billones de dólares, casi una quinta parte de toda la riqueza incluida en el ranking.

La lista de 2026 también incorporó 390 nuevos multimillonarios, lo que equivale a más de un nuevo integrante por día durante el último año.

Entre los recién llegados destacan figuras del entretenimiento y el deporte como el productor musical Dr. Dre, la cantante Beyoncé y el extenista suizo Roger Federer.

El ranking refleja además el creciente peso de sectores como tecnología, criptomonedas e inteligencia artificial, áreas que han impulsado gran parte del crecimiento patrimonial en los últimos años.

En términos demográficos, la edad de los multimillonarios oscila entre 20 y 104 años. El más joven es la heredera industrial Amelie Voigt Trejes, mientras que el empresario de seguros George Joseph figura como el integrante de mayor edad.

Además, el listado incluye 35 multimillonarios menores de 30 años, la cifra más alta registrada hasta ahora.

A escala global, la clasificación reúne fortunas provenientes de 80 países y territorios, lo que refleja la expansión de nuevas economías digitales y de innovación.

Los 10 multimillonarios más ricos del mundo en 2026

1. Elon Musk — 839 mil millones de dólares

2. Larry Page — 257 mil millones

3. Sergey Brin — 237 mil millones

4. Jeff Bezos — 224 mil millones

5. Mark Zuckerberg — 222 mil millones

6. Larry Ellison — 190 mil millones

7. Bernard Arnault — 171 mil millones

8. Jensen Huang — 154 mil millones

9. Warren Buffett — 149 mil millones

10. Amancio Ortega — 148 mil millones