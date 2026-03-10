Israel acusa a Irán de usar misiles de racimo contra civiles

El ejército de Israel acusó a Irán de hacer uso de misiles de racimo contra población civil, cuyo peligro es mayor al fragmentase en el aire e impactar amplias zonas habitadas.

En entrevista desde Tel Aviv, Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, explicó que detectaron recientemente el uso de cohetes de este tipo que, pese a que fueron desactivados de forma oportuna por los sistemas de defensa aéreo de Israel, algunas de estas municiones sí llegaron a impactar en territorio.

Irán disparó intencionalmente misiles que contenían submuniciones de racimo contra zonas civiles densamente pobladas de Israel. Las armas de racimo están diseñadas para dispersarse en un área amplia y maximizar el daño, estos misiles llevan una cabeza de guerra de racimo que se fragmenta en el aire en lugar de explotar como un solo explosivo, la separación ocurre a una separación de 7 a 10 kilómetros del suelo"

Dentro de cada cabeza de guerra hay de 20 a 24 submuniciones, cada una con un peso de 18 a 20 kilogramos y de 2 a 5 kilos de explosivo”

Kaplan advirtió que este tipo de armamento regularmente se utiliza para hacer daño en infraestructura de guerra, pero no contra población civil como está sucediendo con Irán.

Dijo que a partir de ello se reforzaron en este onceavo día de la operación Rugido de León las acciones contra sitios estratégicos del régimen iraní como lanzadores de misiles, fábricas de drones y de cohetes, así como instalaciones energéticas que abastecían de combustible a las fábricas de municiones.

Atacar a civiles es un crimen de guerra"



“Israel continuará actuando para proteger a sus ciudadanos, de acuerdo con el derecho internacional”, comentó el vocero de las FDI en entrevista con Imagen.

Agregó que en Israel ya se han reanudado un mayor número de actividades incluyendo el transporte aéreo, aunque todavía se forma escalonada.

En la operación contra Irán, de forma conjunta con Estados Unidos, ya no hay vuelta atrás hasta eliminar la amenaza que representa el régimen islámico contra la seguridad en Medio Oriente.