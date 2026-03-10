Irán acusa a Israel de matar a cuatro diplomáticos en Beirut

Irán denunció ante Naciones Unidas que cuatro de sus diplomáticos murieron en un ataque ocurrido el domingo 8 de marzo de 2026 en el Hotel Ramada, frente al mar en Beirut. En una carta dirigida al secretario general de la ONU, la misión permanente de Teherán calificó la ofensiva como un “ataque terrorista deliberado” llevado a cabo por Israel.

La acusación se suma a la creciente tensión regional, en un contexto de guerra que ha involucrado a varios países y que ha convertido a Líbano en uno de los escenarios más golpeados por los bombardeos.

Paralelamente, el Ministerio de Inteligencia iraní informó que desde el inicio del conflicto ha detenido a 30 personas, acusadas de ser espías, mercenarios y agentes al servicio de Israel y Estados Unidos. Estas detenciones forman parte de la estrategia de Teherán para reforzar la seguridad interna y responder a lo que considera una campaña de infiltración contra sus instituciones.

La respuesta política

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, prometió una reacción proporcional a los ataques sufridos. En un mensaje publicado en X, aseguró: “Hoy combatimos ojo por ojo, diente por diente, sin compromiso ni excepción, y si atacan nuestras infraestructuras, también atacaremos las suyas”.

Su declaración refleja la postura oficial de Irán de mantener una política de represalia directa frente a cualquier agresión, lo que incrementa el riesgo de una escalada aún mayor en la región.

Irán advierte a Trump en medio de tensiones por Ormuz

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, lanzó una advertencia directa al presidente estadounidense, Donald Trump, instándolo a “cuidarse de no ser eliminado”.

La amenaza se produjo después de que el mandatario republicano asegurara que golpearía “muy duro” a Irán si la república islámica bloqueaba el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, paso estratégico que permanece prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra hace once días.

Irán asegura que continuará la guerra sin límite de tiempo

El canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó este viernes que su país está preparado para mantener los ataques con misiles “el tiempo que sea necesario”, en medio de la escalada bélica que enfrenta a Teherán con Estados Unidos y sus aliados. El diplomático descartó cualquier posibilidad de diálogo con Washington para poner fin al conflicto, subrayando que la república islámica no cederá ante la presión internacional.

Las declaraciones de Araqchi reflejan la postura firme del gobierno iraní en un momento en que la guerra se intensifica y los ataques cruzados han provocado un aumento de la tensión regional.

Con información de AFP y Reuters.