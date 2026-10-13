Estudiantes franceses vuelven a las calles  contra el alto costo de vida

Alumnos de secundaria y universitarios franceses volvieron a las calles masivamente el martes, antes de las marchas previstas en todo el país el sábado para protestar contra "el alto coste de vida".

Desde el 17 de septiembre, cuando comenzó esta movilización a seis meses de las elecciones presidenciales, los estudiantes de secundaria reclaman mejores condiciones en los centros de estudio, la renovación de los edificios, la supresión de la selección a través de la plataforma de orientación Parcoursup y un plan de inversión de 10.000 millones de euros para los institutos.

La activista sueca Greta Thunberg acudió el martes por la mañana a apoyar a los manifestantes frente al instituto Paul-Eluard de Saint-Denis, en las afueras de París, uno de los epicentros del movimiento.

Decenas de miles de manifestantes (161 mil 500, según el Ministerio del Interior y 480 mil, según la coalición sindical juvenil) salieron el martes en toda Francia.

La del martes es la primera de las manifestaciones previas a las grandes marchas convocadas en todo el país para protestar contra el costo de vida.

En París se produjeron algunos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden, que hicieron uso de gas lacrimógeno y cañones de agua.

Con pancartas con lemas como "sin educación, no hay nación" una primera marcha, en la que se encontraban líderes del movimiento de izquierda Francia Insumisa, entre ellos Jean-Luc Mélenchon, transcurrió de forma pacífica.

"Este año me examino del bachillerato y todavía no tengo profesor de inglés ni de física y química", explicó a la AFP Lise, alumna de último curso, rodeada de padres, profesores y sindicalistas que se unieron a los estudiantes.

"Fugas de agua"

"En nuestro instituto hay fugas de agua, se caen trozos del techo en las aulas, ¿por qué tenemos que aceptarlo?", se preguntó Cloé, alumna de primero de bachillerato en Caen, en el noreste del país.

"Seguimos con el bloqueo, no vamos a ceder", explicó Naouel, estudiante de primero de bachillerato en Brest (oeste), con "buenas esperanzas" de que el movimiento continúe tras las vacaciones de Todos los Santos, que comienzan el sábado y durarán dos semanas.

La secretaria general del sindicato CGT, Sophie Binet, presente en la manifestación de París, aseguró que "mientras no haya respuesta a las reivindicaciones, la movilización continuará".