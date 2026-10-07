Durante la ola de protestas estudiantiles que se extiende por Francia, el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, resultó afectado durante una de las movilizaciones en la que intentó intervenir entre manifestantes y fuerzas policiales.

Los hechos ocurrieron el martes en Saint-Denis, uno de los suburbios del área metropolitana de París, cuando el funcionario se encontraba en una protesta estudiantil que forma parte del movimiento que desde septiembre mantiene movilizaciones en distintas ciudades del país.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Bagayoko colocándose frente a un grupo de manifestantes mientras se dirige a los agentes antidisturbios y les grita que se detengan. Segundos después se produce una confusión entre policías y participantes de la protesta.

En otras imágenes, el alcalde aparece siendo retirado de la zona por varias personas mientras recibe gotas en los ojos tras haber sido alcanzado por gas pimienta utilizado durante el operativo policial.

Las autoridades francesas han realizado más de 6 mil 500 detenciones desde el inicio de las protestas. De acuerdo con los reportes oficiales, la mayoría de los arrestados son menores de edad.

La magnitud de las movilizaciones ha obligado al gobierno del presidente Emmanuel Macron a adoptar medidas excepcionales.

Cientos de centros educativos permanecen cerrados y las autoridades decretaron la suspensión temporal de clases hasta el final de la semana como medida preventiva ante la escalada de las protestas.