Se estrella avión militar ruso en Crimea; al menos 29 muertos

Un avión de transporte militar ruso modelo Antonov An-26 se estrelló en la península de Crimea, dejando un saldo de 29 personas muertas, entre ellas 23 pasajeros y seis tripulantes, de acuerdo con información difundida por la agencia estatal TASS.

El accidente ocurrió el martes alrededor de las 18:00 horas de Moscú, cuando la aeronave realizaba un vuelo programado sobre esta región estratégica del mar Negro. Según el Ministerio de Defensa ruso, se perdió contacto con el avión en pleno trayecto, lo que activó un operativo de búsqueda y rescate.

Horas más tarde, los equipos localizaron los restos del aparato en un acantilado. No hubo sobrevivientes.

El equipo de búsqueda y rescate ha localizado el lugar del siniestro de la aeronave An-26. Según los informes desde el lugar, los seis tripulantes y los 23 pasajeros a bordo murieron”, indicó el Ministerio de Defensa, citado por TASS.

Las primeras investigaciones apuntan a un posible fallo técnico como causa del accidente. De acuerdo con los reportes oficiales, entre los restos del avión no se encontraron indicios de impacto externo, lo que reduce, en principio, la posibilidad de un ataque.

El Antonov An-26 es una aeronave de origen soviético ampliamente utilizada para transporte militar y logístico. Aunque ha sido modernizada en distintas ocasiones, su antigüedad ha sido señalada por expertos como un factor de riesgo en operaciones aéreas, especialmente en condiciones exigentes.

El siniestro ocurre en una zona de alta relevancia geopolítica. Crimea fue anexada por Rusia en 2014 tras un referéndum no reconocido por gran parte de la comunidad internacional, lo que mantiene a la región en el centro de tensiones con Ucrania y sus aliados.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni detalles adicionales sobre la misión que realizaba la aeronave.

Accidentes militares similares recientes

El accidente del An-26 se suma a una serie de incidentes registrados en aeronaves militares de origen soviético o ruso en los últimos años. En 2021, otro Antonov An-26 se estrelló en Kamchatka durante una maniobra de aterrizaje, causando la muerte de sus ocupantes tras perder contacto con la torre de control en condiciones climáticas adversas.

De igual forma, en 2018, un avión militar ruso Antonov An-26 se accidentó en la base aérea de Hmeymim, dejando 39 muertos. En ese caso, el Ministerio de Defensa atribuyó el siniestro a un fallo técnico durante la fase final de aproximación.

Estos antecedentes han alimentado el debate sobre el estado de la flota aérea militar rusa y la necesidad de modernización, particularmente en aeronaves de transporte que continúan en operación tras décadas de servicio.

Especialistas en aviación han advertido que, aunque estos aviones siguen siendo funcionales, requieren mantenimiento constante y actualizaciones tecnológicas para garantizar su seguridad, especialmente en contextos operativos complejos como los actuales.

Con información de AFP.