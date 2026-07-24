De un tuit viral nació el Partido de la Cucaracha en la India; Gen Z desafía a Modi

Una publicación de apenas seis palabras en la red social X: “¿Y si todas las cucarachas se unieran?”, desencadenó la mayor ola de protestas callejeras en India contra el gobierno del primer ministro Narendra Modi desde que asumió el cargo en 2014.

El movimiento satírico, denominado Cockroach Janta Party (CJP) y liderado por el estratega de comunicación Abhijeet Dipke, canalizó el descontento de millones de jóvenes ante el desempleo y un grave escándalo de filtración de exámenes para ingresar a la facultad de medicina.

El origen del movimiento viral

Esto afectó a dos millones de estudiantes, lo cual se ha relacionado con varios suicidios estudiantiles y derivó en multitudinarias exigencias de dimisión contra el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

La publicación, enviada el 16 de mayo, fue inicialmente una ingeniosa respuesta a los comentarios del juez del Tribunal Supremo Surya Kant, quien comparó a los jóvenes desempleados de India con “cucarachas” en un discurso.

Posteriormente, Kant afirmó que sus comentarios habían sido malinterpretados.

Para entonces, la publicación de Dipke ya se había vuelto viral.

Se registraron protestas esporádicas en otras partes del país, incluido el centro financiero de Bombay. En el centro de todo está Dipke.

¿Quién es Abhijeet Dipke?

Tras residir en la ciudad estadunidense de Boston hasta principios de junio, Dipke regresó a la India para organizar una protesta cerca del observatorio Jantar Mantar, en el corazón de Delhi.

Desde entonces, y en particular después de que la represión policial contra los manifestantes el lunes provocara la indignación pública, se ha convertido en una presencia constante.

Aunque el CJP cuenta con varios organizadores, Dipke se ha convertido en el rostro más reconocible, generando tanto admiración como críticas.

Dipke nació en Aurangabad, en el estado de Maharashtra, al oeste de India, en el seno de una familia dalit, una de las comunidades históricamente más desfavorecidas de la India. “Mi padre proviene de un entorno muy humilde. Creció en la pobreza extrema. Mi abuelo era simplemente un agricultor”, declaró Dipke a Reuters en una entrevista telefónica en mayo.

Su identidad dalit ha marcado su trayectoria política desde hace mucho tiempo.

Cuando llegó a Delhi el 6 de junio, Dipke alzó en alto un ejemplar de Mi autobiografía de BR Ambedkar, defensor de los derechos de los dalit y arquitecto clave de la constitución democrática de India, mientras simpatizantes y personal de seguridad lo rodeaban.

Dice que todavía está tratando de asimilar la notoriedad que ha alcanzado.

El impacto del movimiento en redes sociales

Una de las primeras personas en dar difusión al movimiento fue el youtuber Meghnad S., residente en Delhi. Poco después de la publicación de Dipke, él y un amigo utilizaron herramientas de IA para crear un sitio web satírico que anunciaba la formación del Partido Janta de la Cucaracha.

Vi la página y me pareció divertidísima”, dijo Meghnad.

La cuenta de Instagram acumuló 22 millones de seguidores en cuestión de días, antes de aumentar aún más hasta alcanzar los 25 millones.

Pero a medida que crecía el movimiento en línea, también aumentaba lo que estaba en juego. En declaraciones a Reuters desde Boston en mayo, Dipke dijo: “Éste es un movimiento para cambiar el discurso político de la India. La juventud india ha desaparecido en gran medida del discurso político dominante”.

A pesar de las amenazas contra él y su familia, Dipke decidió regresar a la India. Ha declarado que permanecerá allí al menos hasta que los estudiantes obtengan justicia.

Con información de Reuters.

*mcam