Descubren en Brasil un fósil que revela cómo evolucionaron las primeras serpientes

Las serpientes aparecieron por primera vez durante la era de los dinosaurios, pero los fósiles de muchas de las primeras especies son tan fragmentarios que a los científicos les ha resultado difícil descifrar su evolución como grupo. Ahora, un fósil bien conservado en el sureste de Brasil ofrece nuevos datos sobre la historia de estos reptiles.

El fósil pertenece a una serpiente llamada Tametara mirim que vivió hace unos 75 millones a 85 millones de años, durante el período Cretácico, y medía unos 42 centímetros de largo. Habitaba en un ecosistema exuberante junto a animales como enormes dinosaurios herbívoros de cuello largo, cocodrilos y aves.

Aunque el fósil no conserva toda la anatomía de la Tametara, una parte del cráneo estaba tan bien conservada que permitió a los investigadores reconstruir la anatomía cerebral de la serpiente.

Fueron la forma del cerebro y la microestructura del hueso del cráneo las que revelaron que esta especie llevaba un estilo de vida excavador —conocido como "fossorial"—, al igual que muchas especies actuales, como las serpientes de coral.

El estudio ayuda a comprender la evolución temprana del sistema nervioso de las serpientes. Especial.

Las serpientes evolucionaron a partir de antepasados lagartos, y se cree que aparecieron por primera vez hace aproximadamente 170 millones de años, durante el período Jurásico. Sin embargo, no existen fósiles de serpientes bien conservados del Jurásico y solo hay unos pocos del Cretácico posterior, el capítulo final de la era de los dinosaurios.

Las serpientes representan uno de los planes corporales más extremos entre todos los vertebrados. Comprender el origen de este grupo peculiar y, sin embargo, muy diverso, sigue siendo uno de los mayores misterios de la evolución de los vertebrados", dijo Tiago Simões, profesor de biología evolutiva en la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, y autor principal del estudio publicado esta semana en la revista Nature.

Simões señaló que aproximadamente el 60 por ciento del cráneo y el 70 por ciento de la columna vertebral se conservan en el fósil, que fue hallado en el municipio de Presidente Prudente, en el estado brasileño de São Paulo.

La mayor parte de la región craneal conservada estaba formada por la caja craneal y los huesos del techo del cráneo, con la parte posterior de la mandíbula inferior colocada tal y como habría estado en vida.

Tametara se une a un selecto grupo de serpientes del Cretácico conservadas de forma espectacular, del que solo forman parte cuatro especies en total con una conservación similar. Esto nos revela algo que hasta hace poco nunca pensamos que podríamos aprender de los fósiles: la evolución temprana de su sistema nervioso central", afirmó Simões.

"Esto revela una historia más compleja de la evolución temprana de las serpientes: una mayor diversidad inicial de adaptaciones neurosensoriales en su evolución y una trayectoria evolutiva de adaptaciones a diferentes entornos que no fue rápida ni lineal. Implicó múltiples incursiones independientes de las serpientes en distintos entornos a lo largo de su dilatada historia evolutiva", señaló Simões.

Los fósiles han demostrado que las serpientes del Cretácico se adaptaron a estilos de vida excavadores, terrestres y marinos.

"Prevemos que la condición ancestral de todas las serpientes no era una fuertemente adaptada a un único hábitat. Más bien, se trataba de una condición de transición, situada en la interfaz entre los entornos excavadores y terrestres", dijo Simões.

Simões señaló que lo más probable es que la Tametara se alimentara de insectos, pero no había pruebas directas de su dieta. Dado que el fósil carecía de dientes, no estaba claro si la Tametara era venenosa, como lo son las serpientes de coral.

Aunque todas las serpientes actuales carecen de extremidades, los fósiles muestran que las primeras serpientes conservaban las patas traseras. La zona de la cadera del fósil de Tametara no se conservó, pero Simões señaló que es casi seguro que la serpiente tenía extremidades traseras robustas, al igual que su especie hermana del Cretácico, la Najash rionegrina.