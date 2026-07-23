Keiko Fujimori asegura que recibirá un Perú en situación "catastrófica"

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, dijo que, según los primeros reportes de su equipo de transición, recibirá el país en una situación desoladora, y remarcó que sus primeras medidas serán recuperar el orden frente al aumento del crimen y la extorsión.

"Nos están entregando el Estado de manera catastrófica, los primeros informes que han ido llegando es realmente desolador, muy triste, por las obras paralizadas", dijo Fujimori durante un enlace por Internet con sus seguidores durante la noche del miércoles.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori dijo que esa es la conclusión preliminar de sus colaboradores, mientras su equipo se prepara para asumir al poder el 28 de julio por cinco años.

"Vamos a ir corrigiendo muchas cosas, las cosas buenas que han estado funcionando, por supuesto van a continuar (...) Y vamos a tomar medidas concretas sobre todo de cara a la inseguridad ciudadana en los primeros días de gobierno", señaló.

Fujimori sucederá al presidente interino José Balcázar, después de una larga saga de mandatarios que fueron destituidos por el Congreso o renunciaron en medio de denuncias de corrupción o abusos de poder en la última década.

La mandataria manifestó además que espera "tener reuniones bilaterales con algunos presidentes" que llegarán a Perú para el día de su investidura, sin precisar las reuniones ni sus interlocutores.

La cancillería peruana ha informado que asistirán a Lima los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; además el Rey Felipe VI de España.