Estados Unidos prepara billete de 250 dólares con imagen de Donald Trump, ¿es ilegal?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que analiza y desarrolla diseños preliminares para un posible billete de 250 dólares con la imagen del presidente Donald Trump, pese a que la legislación federal actualmente prohíbe que personas vivas aparezcan en el papel moneda oficial del país.

La propuesta, impulsada por legisladores republicanos como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadunidense, permanece detenida en el Congreso; sin embargo, funcionarios federales ya realizan trabajos técnicos y de planeación ante una eventual aprobación.

La iniciativa ha provocado tensiones internas dentro del Buró de Grabado e Impresión (BEP), organismo encargado de fabricar los billetes estadounidenses, debido a las implicaciones legales y operativas que supondría crear una nueva denominación monetaria con el rostro de un mandatario en funciones.

Hay una propuesta de legislación ante la Cámara, ante el Senado para cambiar la ley de modo que una persona viva, Donald J. Trump, pueda aparecer en un billete de 250”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El funcionario confirmó que su dependencia comenzó labores de análisis preventivo mientras el Congreso discute la propuesta presentada por el congresista republicano Joe Wilson.

La ley federal prohíbe actualmente colocar personas vivas en el papel moneda de EU. Generada con IA.

El polémico billete de Trump

De acuerdo con información publicada por The Washington Post, el proyecto ha generado tensiones internas dentro del Buró de Grabado e Impresión (BEP), organismo responsable de fabricar los billetes estadunidenses.

El reportaje señala que Brandon Beach, actual tesorero nacional, y su asesor Mike Brown presionaron en diversas ocasiones para acelerar prototipos con la imagen de Trump, pese a los obstáculos legales existentes.

Según el diario, entre agosto y septiembre fueron presentados varios diseños preliminares donde aparece el rostro del presidente acompañado de la leyenda “250 AMERICA”, además de las firmas oficiales del propio Trump y de Scott Bessent.

El artista británico Iain Alexander, responsable del boceto, aseguró que el mandatario revisó personalmente el diseño y solicitó modificaciones específicas.

Le gusta llamarme su artista británico favorito”, afirmó Alexander.

El diseñador señaló que Trump pidió incorporar colores de la bandera estadunidense y referencias visuales relacionadas con el aniversario 250 de la independencia.

Sin embargo, especialistas y exfuncionarios recordaron que la ley estadounidense prohíbe expresamente colocar personas vivas en el papel moneda oficial. Además, las denominaciones autorizadas actualmente no contemplan un billete de 250 dólares.

Un billete de 250 dólares no está autorizado por la Ley”, explicó Larry R. Felix, exdirector del Buró de Grabado e Impresión.

Felix sostuvo que cualquier modificación requeriría autorización formal del Congreso y una reforma legal específica.

La situación también habría provocado conflictos dentro del organismo encargado de imprimir moneda. Empleados citados por The Washington Post señalaron que Patricia “Patty” Solimene, entonces directora del BEP, intentó frenar el proyecto por considerar que no existían facultades legales para avanzar.

Ella les dijo: ‘No estamos autorizados para hacer esto. No podemos avanzar más’”, relató uno de los trabajadores consultados de manera anónima.

Poco después, Solimene fue removida de su cargo. En un correo interno difundido por el diario, aseguró que su salida “no fue mi decisión”.

Proyecto rumbo al aniversario 250 de Estados Unidos

La propuesta forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por aliados de Trump bajo el programa “America 250”, enfocado en las celebraciones por los 250 años de la independencia estadounidense en 2026.

Además del polémico billete, el mandatario y sus simpatizantes han promovido proyectos como un arco monumental cerca del Cementerio Nacional de Arlington y un “Jardín de Héroes” con cientos de estatuas en Washington.

Aunque el billete todavía no cuenta con aprobación legislativa, el Departamento del Tesoro reconoció que ya realiza “la planeación y diligencia apropiadas” ante una eventual autorización del Congreso.

Expertos financieros advirtieron que el proceso de desarrollo de una nueva denominación monetaria suele tomar entre seis y ocho años debido a las medidas de seguridad, pruebas tecnológicas y coordinación necesaria con la Reserva Federal y el Servicio Secreto.

Estos tipos creen que puedes imprimir algo de la noche a la mañana y que funcionará en un cajero automático. Es una locura”, declaró uno de los empleados citados por The Washington Post.

Trump ha compartido imágenes ficticias de billetes con su rostro en redes sociales. Generada con IA.

El caso también revive el debate sobre el culto político en torno a Trump y la creciente influencia de sus aliados dentro de instituciones federales.

Mientras tanto, el Congreso mantiene congelada la propuesta presentada por Joe Wilson desde febrero de 2025, sin avances relevantes dentro del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Aun así, el tema continúa generando atención pública luego de que Trump compartiera en meses recientes imágenes ficticias de billetes con su rostro en redes sociales y de que algunos aliados republicanos exhibieran maquetas gigantes del supuesto billete de 250 dólares durante eventos políticos.