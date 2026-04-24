Estados Unidos intensifica presión sobre Irán, afirma Pete Hegseth

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que la presión sobre Irán se intensifica en un intento de frenar las ambiciones nucleares del régimen. Según sus declaraciones, Teherán deberá abandonar sus planes o enfrentar una presión económica “implacable” que, aseguró, se mantendrá “el tiempo que sea necesario”.

Hegseth subrayó que el bloqueo marítimo estadounidense se expande y se globaliza, destacando que “nadie navega desde el Estrecho de Ormuz hacia cualquier lugar del mundo sin el permiso de la Marina de los Estados Unidos”. Añadió que cada embarcación que cumpla con los criterios fijados por Washington, ya sea iraní o con destino a puertos iraníes, ha sido interceptada.

El funcionario insistió en que “el reloj no está de su lado” y advirtió que, pese a la circulación de “mucha información falsa”, la estrategia de presión continuará hasta lograr un cambio en la postura de Irán.

Control del Estrecho de Ormuz

El secretario de Guerra remarcó que Estados Unidos apenas depende del Estrecho de Ormuz para su suministro energético, mientras que Europa sí lo necesita de manera crítica. “Nuestra energía no fluye por allí, y tenemos muchísima energía”, afirmó, sugiriendo que los países europeos deberían pasar de las “conferencias elegantes” a la acción concreta.

Hegseth dirigió un mensaje directo a los socios internacionales: “El tiempo de ir de gorra ha terminado”. Recalcó que Estados Unidos y el mundo libre merecen aliados “capaces, leales y conscientes de que ser aliado no es una calle de un solo sentido”.

Revisión de la retirada de Afganistán

En otro frente, Hegseth informó que el Departamento de Guerra trabaja en una revisión “histórica” de la retirada de Afganistán bajo la administración de Joe Biden. Calificó aquel episodio como “desastroso” y con efectos en cadena para el ejército, el país y el mundo.

“Tomaron decisiones porque Joe Biden y su administración fueron vistos como ineptos y débiles”, afirmó, recordando las imágenes de personas aferrándose a aviones durante la evacuación. “Eso merece un recuento completo, que es exactamente lo que estamos haciendo”.