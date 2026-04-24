Detienen a un adolescente por intento de ataque a comunidades judía y LGBT+ en Francia

Las autoridades francesas detuvieron a un adolescente de 15 años acusado de planear una “acción violenta” contra las comunidades judía y LGBT+, informó este viernes la fiscalía antiterrorista (Pnat). El menor, arrestado la semana pasada en el sureste del país, enfrenta cargos por “participar en una asociación delictiva con fines terroristas con vistas a preparar uno o varios crímenes”.

Según la Pnat, el adolescente, actualmente en prisión preventiva, reconoció haber querido “morir como mártir” y haber planeado un ataque contra la comunidad judía o homosexual.

El aumento de jóvenes implicados en delitos terroristas preocupa a las autoridades en Francia. Reuters

El fiscal nacional antiterrorista, Olivier Christen, señaló que desde hace “cuatro o cinco años” se detecta un aumento de jóvenes vinculados con delitos terroristas, incluso menores de edad. La mayoría de los sospechosos son varones, muchos de ellos aislados y en “situación de fracaso escolar” o distanciados de la educación formal.

En febrero, dos menores fueron detenidos en el norte del país. Uno de ellos, de 16 años, manifestó “una forma de fascinación” por figuras yihadistas y admitió haber planeado una acción violenta contra “un centro comercial o una sala de conciertos”.

Agresividad en adolescentes va en aumento

El gobierno francés ha puesto el foco en la violencia juvenil vinculándola directamente con el uso de redes sociales y el impacto digital en la salud mental. La Asamblea Nacional aprobó una ley que prohíbe el acceso a plataformas como Facebook, TikTok, Snapchat y YouTube a menores de 15 años, como parte de una estrategia para reducir el acoso digital y la agresividad entre adolescentes.

Tras varios episodios de agresiones entre adolescentes y un aumento de la percepción de inseguridad en barrios populares, el gobierno ha decidido endurecer su estrategia. La Asamblea Nacional aprobó a finales de enero una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años, con el objetivo de frenar el acoso digital y los comportamientos violentos que, según el Ejecutivo, se potencian en entornos virtuales.

La medida, respaldada por una amplia mayoría parlamentaria, obliga a las plataformas a verificar la edad de los usuarios y busca entrar en vigor antes del inicio del próximo ciclo escolar en septiembre.

El presidente Emmanuel Macron ha insistido en que el uso temprano de redes sociales está vinculado con alteraciones del sueño, problemas de socialización y un incremento de la violencia entre jóvenes. “Nuestros hijos leen menos, duermen menos y se comparan más entre ellos”, subrayando la urgencia de intervenir.

Un joven consuela y apoya a una mujer triste que está en serios problemas en casa. Especial

Los datos oficiales muestran que los adolescentes están sobrerrepresentados en delitos violentos y que la violencia juvenil se ha convertido en un fenómeno persistente. Aunque Francia no enfrenta tasas de homicidio juvenil tan elevadas como otros países, el gobierno advierte que la combinación de acoso digital, consumo problemático de pantallas y desigualdades sociales está generando un caldo de cultivo para la agresividad.

Organizaciones de derechos humanos temen que la prohibición pueda derivar en una criminalización excesiva de los menores y señalan que la raíz del problema está en la falta de oportunidades y en la discriminación que sufren jóvenes de barrios periféricos. Por su parte, sectores políticos conservadores reclaman medidas aún más duras, mientras que asociaciones de padres celebran la decisión como un paso necesario para recuperar la autoridad y proteger a los adolescentes.