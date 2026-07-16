Ataques de EU alcanzan aeropuerto y puentes en Irán; reportan muertos y heridos

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de bombardeos contra Irán durante la noche del jueves, en una ofensiva que alcanzó infraestructura estratégica en distintas zonas del país. Entre los objetivos se encuentran un aeropuerto, una estación de tren y dos puentes cercanos al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

De acuerdo con medios estatales iraníes, los ataques dejaron al menos dos personas muertas y seis más afectadas entre heridos y lesionados, mientras continúan las operaciones militares que ya suman seis noches consecutivas.

La nueva escalada ocurre en medio del deterioro de las relaciones entre Washington y Teherán y mientras los esfuerzos diplomáticos para frenar el conflicto permanecen estancados.

Bombardeos de EU alcanzan aeropuerto

La televisión estatal IRIB informó que se registraron tres explosiones en las inmediaciones del aeropuerto de Iranshahr, ubicado en el sureste del país.

Se escucharon tres explosiones alrededor del aeropuerto y al menos un proyectil del enemigo estadounidense impactó en el aeropuerto de Iranshahr".

Por su parte, la agencia Mehr reportó que la estación ferroviaria de Bandar Abás, una de las principales ciudades portuarias de Irán, también fue alcanzada durante la ofensiva.

"Hace unos minutos, la estación ferroviaria de Bandar Abás fue atacada por el enemigo estadounidense. Según este informe, dos iraníes resultaron heridos en el ataque".

Además, la agencia oficial IRNA informó sobre ataques contra dos puentes ubicados en la provincia de Hormozgán, cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

Según el reporte oficial, estos bombardeos dejaron dos personas fallecidas y cuatro heridas.

Tensión entre Estados Unidos e Irán sigue aumentando

Las hostilidades entre ambos países se reanudaron el pasado 7 de julio, después de una serie de ataques contra embarcaciones en el Golfo que Washington atribuye a Irán.

Desde entonces, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones militares con bombardeos dirigidos contra distintos objetivos dentro del territorio iraní. La ofensiva actual representa la sexta noche consecutiva de ataques estadounidenses.

Estos nuevos bombardeos son considerados los más intensos desde el alto el fuego alcanzado en abril y aumentan el riesgo de una escalada regional, especialmente por la cercanía de algunos objetivos con el estrecho de Ormuz, paso por donde transita una parte significativa del comercio energético mundial.

La continuidad de las operaciones militares también complica los intentos diplomáticos para reducir las tensiones y alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto entre ambas naciones.

Mientras tanto, las autoridades iraníes mantienen el reporte de daños en infraestructura clave y continúan evaluando las consecuencias de los ataques registrados durante la madrugada del viernes.