Estados Unidos advierte de más cancelaciones de vuelos HOY sábado

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó HOY sábado que "es seguro" viajar en avión unas 12 horas después de una inusual suspensión nacional de todo el tráfico aéreo comercial, pero advirtió sobre MÁS CANCELACIONES y retrasos de vuelos.

"Las operaciones están regresando lentamente a la normalidad esta mañana", pero "seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan", escribió Sean Duffy en X.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, y el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, ofrecerán una conferencia de prensa este sábado para informar sobre los avances en el restablecimiento de las operaciones aéreas en Estados Unidos.

Con información de AFP y Reuters

Viernes 13, viernes de caos

Como se sabe, ayer viernes una falla en los sistemas de comunicación aérea de Estados Unidos provocó un verdadero caos en los aeropuertos, luego de que las autoridades ordenaron suspender los despegues durante más de cuatro horas. El problema dejó más de 6 mil 600 vuelos cancelados, otros 8 mil 600 retrasados y a miles de pasajeros varados.

Con más de seis mil vuelos cancelados, incluyendo varias rutas internacionales, se estima que la recuperación de los mimos tomará tiempo. Foto: Reuters.

El problema también alcanzó a México, donde los aviones con destino a Estados Unidos tuvieron que quedarse en tierra por seguridad. La emergencia afectó a 193 vuelos y más de 18 mil pasajeros en aeropuertos mexicanos, muchos de los cuales tuvieron que esperar o buscar alternativas para llegar a sus destinos.

Los problemas comenzaron a las 3:36 pm, tiempo del Este, cuando los centros de control de tráfi-co aéreo experimentaron inestabilidad en los sistemas de radar y comunicaciones. Foto: AFP.

Aunque las autoridades estadounidenses ya levantaron las restricciones y comenzaron a reanudarse los vuelos, advirtieron que recuperar la normalidad llevará tiempo. Por ahora, se investiga qué provocó la falla, aunque las primeras revisiones no encontraron pruebas de un ciberataque.