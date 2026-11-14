Fallas en EU dejan en tierra miles de vuelos; anomalías coinciden con implementación de IA

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó la suspensión nacional de salidas ordenadas, tras 4.25 horas de vuelos paralizados por una falla de comunicaciones en centros de control aéreo, que causó caos en aeropuertos. Fue la más larga desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que el espacio aéreo se reabrió a las 8:15 pm de ayer, hora del Este, aunque las salidas se reanudarán gradualmente. “Va a ser un proceso lento”, destacó.

La página y app que muestran información en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo FlightRadar24 contabilizó más de 6 mil 600 vuelos cancelados y 8 mil 600 retrasados, y mil 500 cancelados más para el domingo.

En México, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) mantuvo en tierra durante la emergencia los vuelos hacia EU, por prevención.

Con corte a las 21:00 horas, el AICM reportó afectaciones en 193 vuelos y 18 mil dos pasajeros, y pidió a los viajeros verificar sus vuelos con las aerolíneas.

Con más de seis mil vuelos cancelados, incluyendo varias rutas internacionales, se estima que la recuperación de los mimos tomará tiempo. Foto: Reuters.

En EU, el fallo comenzó con inestabilidad en radar y comunicaciones.

Nuestros conmutadores y enrutadores se sobrecargaron de datos y comenzaron a presentar inconsistencias en los datos, por lo que tuvimos que apagar el sistema”, explicó Duffy, quien precisó que nunca se perdieron por completo el radar ni las comunicaciones.

La falla coincide con la ampliación a los 22 centros de control de ruta, anunciada el pasado martes, de SMART, herramienta de inteligencia artificial de la FAA que operaba desde septiembre en Washington, y sólo sugiere rutas que especialistas validan. Air Space Intelligence, su desarrolladora, negó ser la causa; ni la FAA ni Duffy la vincularon con la falla.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que por ahora no hay “ninguna evidencia” de ciberataque o IA maliciosa, sin descartar ninguna posibilidad. Según dos funcionarios de aerolíneas, la falla parecía afectar una red de L3Harris Technologies con frecuencias de radio entre controladores y pilotos.

Suspensión de vuelos en EU provoca una jornada de caos

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó la suspensión nacional de salidas ordenada tras una falla de comunicaciones en los centros de control de tráfico aéreo, que causó el caos en aeropuertos. Fue la suspensión más larga desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que el espacio aéreo se reabrió a las 8:15 pm, hora del este, aunque advirtió que las salidas se reanudarán gradualmente. “Va a ser un proceso lento”, dijo en la Casa Blanca.

FlightRadar24 contabilizó más de 6 mil 600 vuelos cancelados y 8 mil 600 retrasados, más mil 500 cancelados para el domingo. Analistas estimaron que alteraría los horarios de las aerolíneas varios días. Decenas de miles de pasajeros quedaron varados.

La paralización dejó a decenas de miles de pasajeros en tierra. Algunos fueron bajados de los aviones momentos antes de despegar. Foto: AFP.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

Los problemas comenzaron con inestabilidad en los sistemas de radar y comunicaciones.

Nuestros conmutadores y enrutadores se sobrecargaron de datos y comenzaron a presentar inconsistencias, por lo que tuvimos que apagar el sistema”, explicó Duffy, quien precisó que nunca se perdieron por completo el radar ni las comunicaciones y que miles de aviones aterrizaron seguros. Dijo que el problema inmediato estaba resuelto y que volar es seguro, pero pidió revisar el anticuado sistema.

El fallo coincide con la ampliación a los 22 centros de control de ruta, anunciada el 10 de noviembre, de SMART, una herramienta de inteligencia artificial de la FAA que sugiere rutas para ahorrar tiempo y combustible; operaba desde septiembre en Washington. El sistema sólo recomienda y especialistas validan cada sugerencia. Air Space Intelligence, su desarrolladora, negó que causara la suspensión; ni la FAA ni Duffy la vincularon con la falla.

Autoridades investigan la falla y piden modernizar el sistema aéreo

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que por ahora no hay “ninguna evidencia” de ciberataque o de inteligencia artificial maliciosa, aunque no se descarta ninguna posibilidad.

Parece que fue impulsado mecánicamente, sin embargo, seguimos investigando”, señaló. La Agencia de Seguridad Nacional colabora en la pesquisa. Según dos funcionarios de aerolíneas, la falla parecía afectar una red de L3Harris Technologies con frecuencias de radio entre controladores y pilotos. La empresa no respondió a solicitud de comentarios.

Duffy culpó al Congreso de no financiar un nuevo sistema y pidió 50 mil millones de dólares para modernizarlo. “Lo que tenemos es un sistema de control de tráfico aéreo increíblemente antiguo”, dijo Duffy, que pidió los recursos para arreglarlo.

Las acciones de American, United y Delta caían entre 1% y 2% tras el cierre y las de JetBlue unos 3%. La otra suspensión nacional desde el 11 de septiembre fue en enero de 2023, cuando la FAA suspendió los despegues 90 minutos.

La suspensión de vuelos se debió a un problema en las comunicaciones del control de tráfico aéreo de Estados Unidos. Foto: Reuters.

Una jornada de caos

Los problemas comenzaron a las 3:36 pm, tiempo del Este, cuando los centros de control de tráfico aéreo experimentaron inestabilidad en los sistemas de radar y comunicaciones.

Los conmutadores y enrutadores que transportaban datos críticos se sobrecargaron, lo que generó información inconsistente y obligó a suspender los vuelos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que no hay pruebas de que la interrupción del servicio haya sido consecuencia de un ciberataque.

La interrupción puso de manifiesto la presión del sistema de control del tráfico aéreo estadunidense, aquejado por tecnología obsoleta, problemas de comunicación y una escasez de varios miles de controladores.

La única otra interrupción en tierra a nivel nacional desde los ataques del 11 de septiembre ocurrió en enero de 2023, cuando se detuvieron las salidas durante 90 minutos.

Las acciones de American, United y Delta cayeron entre 1% y 2% en las operaciones posteriores al cierre; JetBlue cayó alrededor de 3%

Con información de Reuters.

El AICM reportó 193 vuelos y 18,002 pasajeros afectados por las restricciones aéreas en Estados Unidos.

En el AICM, más de 18 mil pasajeros afectados

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) exhortó a los viajeros con itinerarios internacionales a verificar con sus líneas aéreas la reprogramación o el estado de sus salidas.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa que, derivado de las restricciones temporales implementadas por la Administración Federal de Aviación (FAA), se registraron ajustes en los itinerarios de 193 vuelos, involucrando a 18 mil 002 pasajeros en los aeropuertos mexicanos”, señaló en un comunicado la AFAC.

Además, informó que: “a las 19:44 horas, la FAA notificó el levantamiento de las restricciones, por lo que se prevé el restablecimiento paulatino de las operaciones aéreas entre ambos países”.

Previamente, durante la emergencia, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), había instruido que todas las aeronaves en aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia territorio estadounidense permanecieran en tierra hasta recibir autorización de reanudación por parte de las autoridades de ese país.

Más tarde, la dependencia explicó que la disposición respondió a las fallas en los sistemas de comunicación de diversos centros de control de tránsito aéreo en Estados Unidos, implementada como medida preventiva de seguridad operacional.

Por otra parte, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó la suspensión temporal de los despegues desde aeropuertos mexicanos con destino a Estados Unidos, derivado de fallas en los sistemas de comunicación de los centros de control de tránsito aéreo de ese país.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica mexicana, todas las aeronaves ubicadas en terminales nacionales con itinerarios programados hacia territorio estadunidense debieron permanecer en tierra hasta que las autoridades de ese país autorizaran la reanudación de los servicios.

El titular del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó a través de su cuenta de X, la aplicación de un ground stop para todos los aeropuertos de ese país.

Por Andrés Mendoza y Miriam Paredes.

*mcam