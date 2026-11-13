Parálisis aérea en EU deja 40 vuelos afectados y más de 6 mil pasajeros varados en el AICM

A las 19:00 horas de este viernes, las restricciones aplicadas a las operaciones aéreas desde y hacia Estados Unidos afectaron 40 vuelos y a seis mil 197 pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La terminal aérea capitalina exhortó a los viajeros con itinerarios internacionales a verificar con sus líneas aéreas la reprogramación o el estado de sus salidas y llegadas.

“Debido a las restricciones temporales para vuelos desde y hacia los Estados Unidos con corte a las 19:00 horas, AICM registra afectaciones en 40 vuelos y 6,197 pasajeros. Recomendamos a las personas usuarias consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos y mantenerse atentas a la información publicada en los canales oficiales”, detalló el aeropuerto.

Reproducir El AICM reportó 40 vuelos y 6,197 pasajeros afectados por las restricciones aéreas en Estados Unidos.

Previamente, durante la emergencia, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), había instruido que todas las aeronaves en aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia territorio estadounidense permanecieran en tierra hasta recibir autorización de reanudación por parte de las autoridades de ese país.

Más tarde, la dependencia explicó que la disposición respondió a las fallas en los sistemas de comunicación de diversos centros de control de tránsito aéreo en Estados Unidos, implementada como medida preventiva de seguridad operacional.

El AICM agregó que las operaciones aéreas hacia y desde Estados Unidos se normalizarán de manera paulatina.

"El AICM brindará facilidades operativas para contribuir a la mitigación de las afectaciones ocasionadas por esta situación. Recomendamos a las personas usuarias consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos y mantenerse atentas a la información difundida en los canales oficiales", compartió en X

EU reabre su espacio aéreo tras cuatro horas; atribuyen fallo a “hardware viejo”

En Washington, la Administración Federal de Aviación (FAA) levantó, poco antes de las 20:00 horas del centro de México, la suspensión nacional de despegues luego de más de cuatro horas de interrupción en las telecomunicaciones.

Durante ese periodo se generó una cascada de demoras y cancelaciones en las principales terminales aéreas norteamericanas.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que la orden de suspensión quedó finalizada y que el espacio aéreo estadunidense se encuentra abierto nuevamente.

El funcionario reiteró que, hasta el momento, no existen indicios para sospechar que una amenaza a la seguridad nacional o un ciberataque provocaran la falla —si bien aclaró que no se descarta ninguna línea de investigación—, y subrayó que el incidente tampoco guarda relación con el apagón global de Microsoft registrado esta semana.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, ratificó la reapertura del espacio aéreo tras cuatro horas de paro y atribuyó el problema de comunicación en todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta a la operación de “hardware viejo”.

Pese al restablecimiento gradual de las operaciones, el impacto acumulado en la aviación comercial fue severo: hacia las 20:00 horas (tiempo del este de EU), más de nueve mil vuelos registraban retrasos y más de cinco mil 200 habían sido cancelados en Estados Unidos, mientras que aerolíneas como JetBlue y Air Canada optaron por cancelar el resto de sus vuelos programados para este viernes en ese país.