León XIV lamenta que pobreza esté dejando vacíos a pueblos en Perú

Con información de AFP

El papa León XIV llegó hasta un pequeño pueblo enclavado en los Andes peruanos para hablar de las comunidades que poco a poco se van quedando sin habitantes porque la pobreza obliga a muchas familias a buscar una vida mejor en otros lugares.

Durante una misa celebrada este sábado en Santa Cruz de Succhabamba, al norte de Perú, el pontífice expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan quienes viven en el campo, especialmente los jóvenes que terminan dejando sus lugares de origen para probar suerte en las grandes ciudades.

El papa León XIV cerrará en Perú su gira por Sudamérica. Reuters

Miles de personas llegaron desde muy temprano a una explanada rodeada de montañas verdes, a unos 2 mil metros de altura, para escuchar al papa, quien conoce bien esta región porque vivió durante casi dos décadas en Perú, país del que también tiene la nacionalidad.

León XIV puso como ejemplo a Santa Cruz, una localidad de apenas 5 mil habitantes, donde, como ocurre en muchos otros pueblos, la falta de oportunidades y la baja natalidad amenazan con dejar cada vez más casas vacías.

León XIV llegó desde Chiclayo en un helicóptero militar AFP

También habló de la desigualdad y cuestionó que las comunidades rurales no siempre reciban una parte justa de la riqueza que se obtiene de los recursos naturales de sus propias tierras.

Cajamarca, la región donde se encuentra este poblado, es una de las más golpeadas por la pobreza en Perú, con un 41% de sus habitantes en esa condición. Además, unas 729 mil personas nacidas allí viven actualmente en otras partes del país, según datos de un censo de 2025.

La visita tuvo momentos de alegría y emoción, sobre todo entre quienes recuerdan al papa de cuando era obispo de Chiclayo y recorría estas comunidades, algunas tan apartadas que debía llegar a caballo o en mula.

León XIV llegó desde Chiclayo en un helicóptero militar, al que las propias Fuerzas Armadas bautizaron como el "papacóptero", y después recorrió las calles a bordo de un vehículo descubierto, mientras los vecinos lo saludaban entre aplausos.

Antes de la misa, también visitó una iglesia para rezar frente a la imagen del Señor del Costado, una figura de Cristo muy venerada por los habitantes del lugar.

Durante su mensaje, León XIV también defendió las tradiciones religiosas de los pueblos, pues aseguró que ayudan a mantener unidas a las familias y comunidades frente a las dificultades de la vida cotidiana.

Para el papa, conservar estas costumbres y la solidaridad entre vecinos también es una manera de hacer frente al consumismo y a una sociedad en la que, muchas veces, las personas terminan sintiéndose solas.

La visita forma parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, que también incluyó Uruguay y Argentina, y marca su regreso a una región a la que había prometido volver desde que era obispo de Chiclayo.