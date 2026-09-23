Anthropic presenta descubrimientos biológicos impulsados por IA

La start-up estadunidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic presentó el miércoles el primer descubrimiento de su laboratorio de biología molecular: un sistema enzimático hasta ahora desconocido, detectado por su modelo Claude, que promocionó como prueba de que la IA puede acelerar la investigación básica.

Los sistemas enzimáticos que se encuentran en la naturaleza han dado lugar a algunos de los mayores avances de la biología, desde las herramientas que impulsaron la industria biotecnológica hasta el método de copia de ADN detrás de muchas pruebas médicas.

Según Anthropic, unos 950 agentes de software impulsados por Claude revisaron una base de datos de secuencias de ADN durante 21 horas.

Los agentes hallaron más de 200 mil genes de un tipo de enzima y seleccionaron 20 que merecían un análisis más detallado, un trabajo que le llevaría a un científico experto semanas o incluso meses.

Anthropic indicó que la participación de sus investigadores se limitó a las instrucciones iniciales y a los experimentos de laboratorio, mientras que los agentes de IA trabajaron de forma autónoma para decidir qué pistas seguir.

Uno de los agentes detectó algo en los virus que infectan bacterias que, al parecer, los científicos habían pasado por alto: una cadena de fragmentos cortos y repetidos de ADN situada junto a dos genes, uno de una enzima conocida y otro de una proteína misteriosa.

La configuración se parece al CRISPR, un sistema de defensa natural en bacterias que los científicos convirtieron en una herramienta de edición genética que ahora se utiliza en medicina.

El director de Anthropic, Dario Amodei, quien recientemente pidió frenar el desarrollo de la IA debido a sus riesgos, mencionó el descubrimiento el miércoles en sus declaraciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al que se dirigió por videoconferencia.

El hallazgo es "preliminar", dijo, pero "podría constituir un nuevo mecanismo de edición genética que podría tener aplicaciones en terapia génica".

Amodei pronosticó "avances profundos en un futuro cercano sobre enfermedades que han aquejado a la humanidad durante milenios".

La función del sistema recién identificado, bautizado como ART, sigue siendo desconocida, señaló Anthropic. La empresa añadió que sus experimentos iniciales sugieren que el sistema podría ser, al igual que CRISPR, programable.

Los resultados aún no han sido revisados por otros científicos.

Amodei también señaló en X que un equipo de la Universidad de Stanford había descrito de forma independiente un sistema comparable, pero distinto.

El equipo de laboratorio de Anthropic trabaja en el área de la bahía de San Francisco y no manipula patógenos capaces de infectar a seres humanos.

Todos los experimentos son realizados por científicos humanos, dijo Anthropic.

Amodei no descartó que Claude llegue a manejar por sí mismo el equipo de laboratorio, con las debidas salvaguardias.