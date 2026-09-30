Agencia de EU demanda a Harvard por presunta discriminación contra hombres blancos

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC) presentó una demanda para obligar a la Universidad de Harvard a entregar documentación para una investigación que indaga si sus prácticas de contratación son discriminatorias, en particular contra los hombres blancos.

La EEOC presentó la demanda ante el tribunal federal de Boston a última hora del martes, después de que la presidenta republicana de la comisión, Andrea Lucas, presentara el año pasado una denuncia en la que acusaba a Harvard de practicar una discriminación sistémica por motivos de raza y sexo.

Lo hizo en un momento en que el Gobierno de Donald Trump lanzaba una campaña contra la universidad más rica y antigua del país, la cual sostiene que está sufriendo represalias por negarse a aceptar las exigencias de reformar sus programas de contratación y académicos para alinearlos a la agenda republicana.

Lucas alegó que, desde 2018, Harvard ha llevado a cabo una práctica discriminatoria contra empleados y solicitantes de empleo blancos, asiáticos, hombres o heterosexuales con el fin de lograr lo que la universidad denominaba la "diversificación demográfica del cuerpo docente".

La EEOC, bajo la dirección de Lucas, se ha centrado en examinar minuciosamente los programas de diversidad, equidad e inclusión de empresas e instituciones.

En el caso de Harvard, denunció que la universidad adoptó una serie de programas que dieron lugar a un aumento de la contratación de profesorado en todos los grupos demográficos desde 2013, excepto en el de los hombres blancos.

La EEOC señaló que, aunque Harvard había facilitado algunos documentos, se había resistido a entregar una amplia serie de categorías de documentos, incluidos datos relativos a todos los candidatos a puestos docentes desde 2018.

La agencia solicitó a un juez que ordenara a Harvard cumplir con su citación, que, según la EEOC, formaba parte de una investigación válida para determinar si Harvard había incurrido en prácticas discriminatorias que infringieran el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Harvard no respondió a las solicitudes de comentarios. Sin embargo, en un anexo incluido en la demanda, sus abogados argumentaron que la agencia "no está llevando a cabo una investigación de buena fe, sino que forma parte de una represalia de todo el Gobierno contra Harvard".

La universidad ya ha conseguido que otros jueces desestimen los intentos del Gobierno federal de suspender más de 2 mil millones de dólares en subvenciones, impedir que la universidad acoja a estudiantes internacionales y demandarla por supuestamente no proteger a los estudiantes judíos e israelíes del acoso.

Durante una vista celebrada el viernes, un juez federal se mostró escéptico respecto a otra demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con el objetivo de obligar a Harvard a entregar documentación para una investigación sobre hasta qué punto tiene en cuenta la raza en la admisión de estudiantes.