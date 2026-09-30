Países en desarrollo exigen mayor peso en la regulación; demandan ser escuchados

Los países en desarrollo están reclamando un mayor peso en la elaboración de las normas que regulan la inteligencia artificial y advirtieron que una tecnología llamada a transformar las economías podría agravar las desigualdades si su desarrollo y regulación siguen concentrándose en las naciones ricas.

Durante el foro diplomático de la ONU se puso de relieve la preocupación entre los líderes de África, Asia y América Latina en torno a esta tecnología tras varias brechas de seguridad y en medio de las advertencias de investigadores de que podría destruir a la humanidad.

“Los países en desarrollo no pueden quedar relegados al papel de meros usuarios de tecnologías diseñadas en otros lugares, ni deben ser meros receptores de estándares y normas en cuya elaboración no hayan participado adecuadamente”, afirmó la ministra de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner.

El dato

En conjunto

· Al igual que con el cambio climático, los líderes del Sur Global instaron a una acción coordinada en lugar de respuestas nacionales aisladas ante las amenazas de la IA.

La funcionaria habló en una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la IA en la que participaron altos ejecutivos de empresas líderes, entre ellos Sam Altman, de OpenAI, y Dario Amodei, de Anthropic, quienes instaron a los gobiernos a colaborar para gestionar esta tecnología.

La IA podría permitir a los países en desarrollo alcanzar en una década el nivel que de otro modo tardaría un siglo si actúan con rapidez para subsanar las carencias en materia de energía, conectividad y competencias, señaló el Banco Mundial en un reporte del mes pasado.

El Fondo Monetario Internacional señaló en julio que la IA podría impulsar la economía del África subsahariana en torno a un 4 por ciento durante la próxima década en las circunstancias adecuadas.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, comparó los debates en torno a los riesgos de la IA y el cambio climático, y afirmó que los países en desarrollo deberían tener la misma voz en ambos.

“La crisis climática pasó de ser una advertencia lejana a una realidad cotidiana, y la IA avanzó a una velocidad que ha tomado por sorpresa incluso a quienes la crearon”, afirmó.

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