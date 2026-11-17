La política de Donald Trump, las tensiones internacionales, el cambio climático, la inteligencia artificial, la economía y hasta los medicamentos para bajar de peso forman parte de los asuntos que podrían definir 2027, de acuerdo con la portada anual de la revista británica The Economist, titulada The World Ahead 2027.

La ilustración, realizada por el artista Cleon Peterson, reúne elementos como misiles, tanques, aviones militares, viajes espaciales, cine y referencias a la economía global.

A través de su cuenta en X, la publicación señaló que la vida moderna parece cada vez más una historia de ciencia ficción, aunque bromeó con que todavía faltan los extraterrestres, quienes probablemente tampoco aparecerán el próximo año.

Tom Standage, editor de The World Ahead 2027, explicó los diez asuntos que considera necesario seguir durante los próximos meses y que están representados en la ilustración.

La etapa posterior a Trump

Uno de los temas centrales será el comienzo de la carrera política para encontrar al sucesor de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.

Standage advierte que, durante esta etapa, Trump no necesariamente será un mandatario debilitado por el final de su periodo, sino que podría mantener una postura confrontativa y destructiva.

Por ello, considera que habrá que prestar atención a nuevos decretos ejecutivos, disputas legales y posibles intervenciones o acciones militares impulsadas desde Washington.

Las consecuencias de la guerra en Irán

El conflicto con Irán también tendrá repercusiones durante 2027. El editor considera que una solución todavía parece lejana, por lo que la incertidumbre continuará y podría modificar el panorama político de Medio Oriente.

A esto se sumaría el debilitamiento de la confianza de los aliados de Trump en su liderazgo, mientras las consecuencias de la guerra se extienden por la región.

Otro año de temperaturas récord

Las previsiones apuntan a que 2027 podría convertirse nuevamente en el año más caluroso registrado.

Standage menciona la posibilidad de un fenómeno de Superniño, que anticiparía condiciones climáticas todavía más cálidas e inestables.

Entre los efectos que podrían intensificarse están las olas de calor, las sequías, los incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos extremos. El editor advierte que estos riesgos aumentarán si no se reducen rápidamente las emisiones contaminantes.

Los riesgos de la inteligencia artificial

El desarrollo de la inteligencia artificial estará acompañado de un mayor escrutinio y de reacciones negativas por sus posibles consecuencias.

Standage advierte que el crecimiento de las empresas dedicadas a esta tecnología también podría generar riesgos financieros, debido a que algunas están recurriendo a mayores niveles de deuda y acuerdos complejos para sostener sus inversiones.

Además, los modelos de IA cada vez más avanzados podrían facilitar una nueva oleada de ciberataques. A esto se suma el rechazo de sectores que temen las consecuencias de esta tecnología, incluso cuando algunos de esos temores todavía no se han materializado.

Francia y la posibilidad de un giro político

La revista destaca las posibilidades electorales de Marine Le Pen, dirigente del partido de derecha populista Agrupación Nacional, para llegar a la presidencia.

Su eventual victoria podría representar un cambio importante en el escenario político francés y tener repercusiones en el rumbo de Europa.

El costo de la deuda y la presión económica

La situación económica mundial también figura entre las preocupaciones para el próximo año.

Standage señala que el gasto público, el crecimiento de las inversiones en infraestructura para inteligencia artificial y el repunte de la inflación, impulsado por el encarecimiento de la energía, están elevando los costos de financiamiento de los gobiernos en las economías desarrolladas.

Este escenario podría aumentar la presión sobre las finanzas públicas y limitar el margen de maniobra de distintos países.

China y el plazo sobre Taiwán

El editor considera que los próximos años podrían ser determinantes debido a que Xi Jinping habría establecido 2027 como el plazo para que las fuerzas armadas chinas estén preparadas para tomar Taiwán.

La fecha representa un elemento de preocupación para la seguridad regional y para las relaciones entre Beijing, Taipéi y otras potencias internacionales.

El impacto de Ozempic en el consumo

Los medicamentos para perder peso, entre ellos Ozempic, también aparecen en las previsiones de The Economist.

Standage plantea que estos tratamientos no solo están modificando los hábitos relacionados con la alimentación y la salud, sino también el comportamiento de los consumidores.

De acuerdo con su análisis, algunas personas que han perdido peso y experimentan una renovada confianza podrían aumentar sus gastos en ropa, cosméticos y actividades físicas, lo que tendría efectos en distintos sectores comerciales.

La expansión de la industria espacial

Los avances tecnológicos y la reducción de los costos de los lanzamientos espaciales podrían abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de infraestructura fuera de la Tierra.

Entre las posibilidades que menciona Standage están la construcción de estaciones espaciales privadas y la instalación de centros de procesamiento de datos en órbita.

Proyectos que hasta hace algunos años podían parecer poco viables podrían comenzar a convertirse en alternativas más cercanas gracias al abaratamiento de las operaciones espaciales.

Nuevas historias en el cie

Standage cuestiona si el público seguirá interesado en las grandes franquicias o si comenzará a exigir propuestas diferentes.

En 2027 coincidirán el reestreno de Star Wars por su 50 aniversario, el regreso de los Avengers y la llegada de una nueva película de James Bond. Al mismo tiempo, las producciones de bajo presupuesto realizadas por creadores de YouTube han demostrado que existen otras formas de atraer espectadores.

Sin embargo, el editor considera que Star Wars podría adquirir una relevancia particular el próximo año por los temas que aborda.