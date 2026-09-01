Sarampión en México 2026: Suman más de 19 mil casos y 46 muertes

México cerró agosto de 2026 con un total de 19 mil 403 casos acumulados de sarampión y 46 fallecimientos. Este recuento oficial, con corte al 31 de agosto, agrupa la totalidad de los contagios y decesos registrados desde que se oficializó el brote de esta enfermedad viral en el país durante febrero de 2025.

El ritmo de transmisión se ha acelerado drásticamente durante este último año: tan solo en 2026 se han confirmado 12 mil 789 pacientes, representando la gran mayoría del total histórico del brote.

Estados con mayor número de contagios

El virus tiene presencia activa en las 32 entidades federativas y se ha distribuido en 512 municipios. Jalisco y la capital del país son los actuales epicentros de la infección.

Jalisco, con 6 mil 756

Ciudad de México, con mil 032

Chiapas, 872

Durango, 635

Sonora, 394

Muertes por sarampión

Desde febrero de 2025 a la fecha, la letalidad del virus ha cobrado la vida de 46 personas. Las muertes se concentran en 11 estados, siendo el norte del país la zona más vulnerada por las complicaciones del padecimiento.

Chihuahua , con 21 muertes

, con 21 muertes Zacatecas, con 6 muertes

Jalisco, con 5 muertes

Ciudad de México, con 4 muertes

Durango, con 4 muertes

Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, con una muerte

El último reporte de las autoridades sanitarias indica que las personas no vacunadas o con esquemas incompletos son las más afectadas. El impacto de la enfermedad se ha concentrado en tres grupos poblacionales específicos:

Primer lugar: Menores de 1 a 4 años de edad.

Segundo lugar: Menores de 5 a 9 años de edad.

Tercer lugar: Adultos jóvenes de 25 a 29 años.

Ante estas cifras, la dependencia federal de salud hizo un llamado urgente a la población para completar sus esquemas de vacunación. La inmunización contra el sarampión es completamente gratuita en todo el país y, en este momento, se dirige de forma prioritaria a:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis previa o requieran un refuerzo.