Sarampión acumula 19 mil 367 casos y 45 muertes en México

En 18 meses, México registró 19 mil 367 casos de sarampión.

Esta contabilización, publicada por la Secretaría de Salud al corte del 25 de agosto, incluyó todos los contagios registrados desde febrero del año pasado, cuando se hizo oficial el brote de esta enfermedad viral en nuestro país.

No obstante, la mayoría de los pacientes se han confirmado en lo que va del año, con un total de 12 mil 753.

JALISCO CON MÁS CONTAGIOS

Durante el periodo 2025–2026, las 32 entidades federativas notificaron contagios, los cuales han estado distribuidos en 512 municipios.

Jalisco, la Ciudad de México y Chiapas concentraron el mayor número de pacientes en lo que va del presente año.

Con 6 mil 754 contagios, la entidad jalisciense se mantuvo en el primer lugar de la lista.

En segundo sitio, con mil 031 casos, le siguió la capital del país y, en tercer lugar, la entidad chiapaneca, con 871.

En cuarto sitio se ubicó Durango, con 628 pacientes, y finalmente Sonora, con 394.

MENORES SIN VACUNAR, LOS MÁS AFECTADOS

Los niños que no han sido vacunados o que no tienen completo su esquema de inmunización han sido los más afectados por el sarampión.

El mayor impacto se concentró en los niños de 1 a 4 años de edad. En segundo lugar se ubicaron los menores de 5 a 9 años y, en tercer sitio, los adultos de 25 a 29 años.

SARAMPIÓN OCASIONA 45 MUERTES

La Secretaría de Salud informó que la cifra total acumulada de fallecimientos durante el periodo 2025-2026 se ubicó en 45, ya que desde el pasado mes de julio no han ocurrido nuevos decesos.

Estas son las 11 entidades que han notificado fallecimientos durante el brote:

• Chihuahua: 21

• Zacatecas: 6

• Jalisco: 5

• Ciudad de México: 4

• Durango: 3

• Sonora: 1

• Michoacán: 1

• Tlaxcala: 1

• Chiapas: 1

• Guerrero: 1

• Sinaloa: 1