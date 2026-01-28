Envían a unidad del ICE a olímpicos de invierno en Milán

ROMA.— El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos participará en las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia en febrero, generando indignación en el país europeo.

“El servicio de seguridad interna (HSI) del ICE estará prestando apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y al país anfitrión para examinar y mitigar los riesgos que plantean las organizaciones delictivas transnacionales”, afirmó la agencia en un comunicado.

“Todas las operaciones de seguridad siguen bajo la autoridad italiana”, añadió, especificando que “obviamente, el ICE no lleva a cabo operaciones de control migratorio en países extranjeros”.

La protección de los ciudadanos estadunidenses durante los Juegos Olímpicos en el extranjero está a cargo del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado.

El vicepresidente estadunidense JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, asistirán a la ceremonia de apertura en Milán el 6 de febrero.

Preguntado por la AFP, el Comité Olímpico Internacional (COI) se limitó a recordar, a través de un portavoz, que “la seguridad en los Juegos Olímpicos es responsabilidad de las autoridades del país anfitrión, que trabaja estrechamente con las delegaciones participantes”.

El HSI es una agencia federal que, bajo el paraguas del ICE, investiga un gran número de delitos (cibercriminalidad, trata de niños, tráfico de armas y drogas, entre otros) y que, según su portal web, está también a cargo de proteger a los ciudadanos de Estados Unidos “en casa, en el extranjero y en línea”.

La presencia de agentes del ICE en los Juegos, que se celebrarán en Milán-Cortina del 6 al 22 de febrero, suscita un gran debate tras la muerte de dos civiles estadunidenses en operaciones contra inmigrantes en Mineápolis.

El alcalde de Milán, el izquierdista Giuseppe Sala, aseguró en una entrevista radiofónica que los agentes del ICE “no son bienvenidos” a la ciudad.

“Esta es una milicia que mata (...) Simplemente, ¿podemos decir no a [Donald] Trump por una vez?”, declaró Sala a la emisora RTL 102.5 Radio, en referencia al presidente de Estados Unidos.

Alessandro Zan, miembro del Parlamento Europeo por el Partido Democrático de centroizquierda, calificó este anuncio como “inaceptable”.

“En Italia no queremos a quienes pisotean los derechos humanos y actúan al margen de cualquier control democrático”, escribió en X.

El presidente de la región de Lombardía, en el norte del país, que albergará una parte de las competiciones, declaró que la implicación de ICE se limitaría a la vigilancia de Vance y Rubio.