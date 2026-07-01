Entre 400 mil y 450 mil soldados rusos muertos desde la invasión a Ucrania

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dejado más de dos millones de bajas militares, la mayoría en las filas rusas, según una investigación publicada el miércoles por un centro de estudios estadounidense.

"Las bajas rusas y ucranianas en conjunto han superado los 2 millones", señaló el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

Estimó que entre 400 mil y 450 mil rusos han muerto desde que Moscú invadió Ucrania en febrero de 2022.

Del total de víctimas, se cuentan 1,4 millones de bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos en las tropas rusas.

Mientras tanto, las fuerzas ucranianas han sufrido entre 525.000 y 625.000 bajas y entre 125 mil y 150 mil muertes durante el mismo periodo, indicó el CSIS.

Las muertes rusas en Ucrania son más de cuatro veces superiores a todas las muertes de estadounidenses en todas las guerras combinadas desde la Segunda Guerra Mundial".

En tanto, la relación de bajas rusas y ucranianas probablemente ha aumentado alrededor de 8 a 1 en la primera mitad de este año, agregó.

Guerra acumula pérdidas históricas

Las cifras de bajas en la guerra de Ucrania son difíciles de verificar de manera independiente, ya que ni Rusia ni Ucrania divulgan balances completos sobre sus pérdidas militares.

Por ello, organismos internacionales, servicios de inteligencia y centros de estudios especializados elaboran estimaciones con base en imágenes satelitales, registros abiertos, información del campo de batalla y datos demográficos.

Aunque los cálculos difieren entre fuentes, existe consenso en que el conflicto ha provocado las mayores pérdidas militares en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con diversos análisis occidentales, Rusia ha concentrado la mayor parte de las bajas debido a su estrategia de ofensivas continuas y al uso intensivo de tropas en los principales frentes de combate.

Las pérdidas incluyen soldados muertos, heridos y desaparecidos, además de miles de vehículos blindados, tanques, piezas de artillería y aeronaves destruidas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Las fuerzas ucranianas también han sufrido un alto costo humano, aunque las estimaciones sitúan sus pérdidas por debajo de las registradas por Moscú.

La prolongación del conflicto ha obligado a Kiev a reforzar sus campañas de reclutamiento y rotación de tropas, mientras mantiene el apoyo militar y financiero de aliados occidentales para sostener sus operaciones defensivas y ofensivas en distintos sectores del frente.

Más allá del impacto militar, la invasión ha desencadenado una de las mayores crisis humanitarias en Europa en décadas. Millones de personas han sido desplazadas dentro y fuera de Ucrania, numerosas ciudades e infraestructuras han resultado dañadas y el conflicto ha alterado los mercados internacionales de alimentos, energía y materias primas.

Analistas coinciden en que, aun cuando cesen los combates, la reconstrucción del país y la recuperación demográfica podrían extenderse durante muchos años.